В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню донора

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13 июня 2023 года на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной ассамблеи здравоохранения с 2005 года и каждый год имеет свою тематику.

всемирный день донора

Всемирный день донора крови посвящен тому, что важную роль может сыграть каждый человек, сделав ценный подарок в виде крови или плазмы. Донорство особенно важно для пациентов, которые нуждаются в пожизненных переливаниях крови и ее компонентов. Также кампания подчеркивает важность регулярной сдачи крови или плазмы для создания безопасных и устойчивых запасов крови и ее компонентов, которые всегда будут доступны во всем мире, чтобы все нуждающиеся пациенты могли получать своевременное лечение.

Фото - Национальный фонд развития здравоохранения

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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