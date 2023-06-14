В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню донора

13 июня 2023 года на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной ассамблеи здравоохранения с 2005 года и каждый год имеет свою тематику.

Всемирный день донора крови посвящен тому, что важную роль может сыграть каждый человек, сделав ценный подарок в виде крови или плазмы. Донорство особенно важно для пациентов, которые нуждаются в пожизненных переливаниях крови и ее компонентов. Также кампания подчеркивает важность регулярной сдачи крови или плазмы для создания безопасных и устойчивых запасов крови и ее компонентов, которые всегда будут доступны во всем мире, чтобы все нуждающиеся пациенты могли получать своевременное лечение.

Фото - Национальный фонд развития здравоохранения

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