День Благотворения в АндерСон – артисты и блогеры стали сотрудниками кафе в поддержку «Дома с Маяком»

1 июня, в День защиты детей, в сети семейных кафе «АндерСон» совместно с благотворительным фондом «Дом с маяком» прошел традиционный «День Благотворения». Примерив на себя роль официантов, хостес и аниматоров, гостей встречали и обслуживали известные артисты и блогеры – Алиса Гребенщикова, Карина Кокс, Павел Занозин, Алена Чехова, Ольга Ефремова, Анна Калашникова, Екатерина Величкина, Анастасия Занозина. Все собранные в этот день чаевые и 300 тысяч рублей в качестве добровзноса от «АндерСон» были переданы в фонд на благотворительность.

«У нас в «АндерСон» день защиты детей – любимый и важный праздник. Мы празднуем его по-особенному совместно с нашим большим другом – детским хосписом «Дом с маяком». Два года назад мы придумали новый добрый формат – День Благотворения, когда известные люди присоединяются к важному делу, примеряя на себя новые роли. Они по-настоящему, с отдачей работают смену в кафе, чтобы помочь подопечным хосписа согреться нашим тёплом и любовью, а 1 июня – самый лучший день для этого», – комментирует Екатерина Гамова, бренд-директор сети семейных кафе «АндерСон».

Звездные команды встречали гостей, принимали заказы, выдавали десерты и проводили мастер-классы в игровой. Артисты и блогеры ответственно подошли к своим обязанностям, много общались с гостями, фотографировались и напоминали о чаевых.

Актриса Ольга Ефремова примерила на себя роль хостес, встречая и провожая гостей за столики. Актриса Алена Чехова и спортивный журналист Анастасия Занозина стали на несколько часов аниматорами – вместе с детьми безудержно веселились на дискотеке и в бассейне с шарами. Праздничное настроение гостям также создавала актриса-кукловод Московского театра кукол вместе с симпатичной куклой Карамелькой.

Другие звезды выбрали непростую роль официантов, делали сервировку столов, рекомендовали позиции меню, принимали и выносили заказы. Спортивный комментатор Павел Занозин и певица Анна Калашникова создавали уют на веранде кафе на Гиляровского, а актриса Алиса Гребенщикова – в самом зале. Певица Карина Кокс и блогер Екатерина Величкина, которые во второй раз поддержали акцию, обслуживали большой поток гостей на ВДНХ – в этот день в парке было многолюдно, но звезды отлично справились с задачей.

По завершении праздника всех гостей ждала дискотека с мультгероями и большой медовик от АндерСон. Новый День Благотворения планируется уже на эту осень.

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