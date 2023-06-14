БФ «Гольфстрим» выпустили серию подкастов о проекте «Искусство быть»

О том, как зарождался проект «Искусство быть» и из идеи нескольких сотрудников фонда «Гольфстрим» вырос в крупный проект федерального масштаба рассказали основатели проекта в подкасте «Сколько можно».

Яна Васильева. Остров камней и равновесия. Проект «Искусство быть запредельно близко»

Успешно шагая по разным регионам страны, инклюзивный выставочный проект, посвященный современному искусству «Искусство быть» стал любим для многих тысяч людей.

Благодаря арт-объектам, которые художники со всей страны создавали специально для проекта, поднимаются важные темы инклюзии и меняется отношение к людям с инвалидностью. Тема этого цикла проекта стала – «Запредельно близко». И в результате, получилось – «Искусство быть: запредельно близко».

Тема этого подкаста - История проекта «Искусство быть». Во время оживленной студийной беседы гости рассказали о том, как все зарождалось и выросло в глобальный федеральный проект, посвященный инклюзии и современному искусству. Участниками подкаста стали сопричастные к проекту сотрудники благотворительного фонда «Гольфстрим» и приглашенные эксперты, которые работали над этим циклом.

Ведущей подкаста стала Анастасия Чекрыжова, искусствовед, арт-медиатор.

Участники:

Елена Лесина, административный директор благотворительного фонда «Гольфстрим»;

Наталья Малкина, куратор проекта «Искусство быть», сотрудник благотворительного фонда «Гольфстрим»;

Виктория Якимова, президент БФ «Гольфстрим»

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