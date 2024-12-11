В Москве состоялась презентация Международной литературной премии в области фантастики «История Будущего»

В Москве на площадке Ярмарки интеллектуальной литературы «non/fictioN26» состоялась торжественная презентация Международной литературной премии в области фантастики «История Будущего».

Презентация премии «История Будущего» прошла в необычном формате дискуссии, в которой приняли участие генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова, Заслуженный деятель искусств РФ, председатель жюри премии «История Будущего» Андрей Геласимов и генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Модератором выступил ответственный секретарь Премии, исследователь фантастики, Сергей Шикарев.

Спикеры обсудили воплощение фантастических вселенных на экране и отсутствие в современном отечественном кинематографе качественных научно-фантастических фильмов. Участники дискуссии пришли к мнению, что для производства качественной продукции необходимы яркая идея, хороший литературный слог, интересные сценарные ходы, которые могут сделать фильм бюджетным не в ущерб качеству. Эксперт в детском медиаконтенте — Альбина Мухаметзянова отметила, что в настоящее время ощущается огромная потребность не только в литературе, но и в хороших фантастических фильмах и анимационных картинах.

«Запрос у аудитории на фантастику есть, мы это видим. Хороший кейс из фантастики за последнее время – это «Сто лет тому вперед» – он собрал 1,5 млрд в прокате рублей и входит в пятерку самых кассовых фильмов года. Должна быть востребованная история, которая затронет людей, на широкую аудиторию. Для новых идей и необходима премия «История Будущего»», — подчеркнула Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Участники презентации призывают писателей не отказываться от пользования нейронными сетями. Андрей Геласимов отметил, что искусственный интеллект можно применить так же, как писатель использует интернет для сбора информации:

«Пользуйтесь нейронками! Они дадут вам достаточно обширный материал для того, чтобы его можно было отразить в книге. Нейросети соберут информацию со всех научных исследований, учтут все научные прорывы в мире».

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев поделился опытом использования ИИ в литературной работе: «Мы делали большой проект на основе чата GPT и других нейросетей. Создали качественный синопсис книги, персонажей, сюжет. На это ушло около двух недель. Наши коллеги из киноиндустрии смогли по этому синопсису сделать видеопромо будущего сериала. И это получился настолько качественный продукт, что киношники собираются идти защищать этот сериал перед запуском кинопроизводства. Конечно, нейронки не заменяют работу человека, но важно не отказываться от высокотехнологичной помощи».

Андрей Геласимов, отвечая на провокационный вопрос из зала о том, что современная фантастика непредставима без сценария гибели человечества подчеркнул, что поэтому и необходимо создать премию, которая бы поощряла авторов позитивной фантастики.

«Действительно, огромная часть современной фантастики с подачи заокеанских коллег вся ушла в тему постапокалипсиса. Легко выстроить конфликт, когда есть мегазлодей и антагонист. Но в романе Ричарда Моргана и одноименном сериале

«Видоизмененный углерод» сумели же построить конфликт произведения без уничтожения человечества. А показали яркую драму в фантастическом сеттинге», — сказал Андрей Геласимов.

Сергей Шикарев подчеркнул, что одна из задач премии – это поощрение авторов, которые пишут именно научную фантастику: «Также для премии важны произведения, преисполненные технооптимизмом. Сегодня, когда в фантастике преобладают картины мрачного будущего, особенно важно увидеть грядущее в более жизнерадостных тонах».

Еще одну интересную мысль высказал Евгений Капьев, отметив необходимость привлечения к работе над научно-фантастическими произведениями ученых. Либо сам автор должен потратить время на то, чтобы прочесть научные книги. Без этого качественной научной фантастики не получится, считает издатель.

Учредителем премии «История Будущего» выступил Фонд содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «АТОМ» под эгидой государственной корпорации «РОСАТОМ». Она будет присуждаться по трем номинациям: «Лучший рассказ», «Лучший рассказ для детей и подростков» и подростков» и «Лучший рассказ на иностранном языке».