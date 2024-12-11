Иван Ургант провёл благотворительный аукцион в поддержку Центра лечебной педагогики «Особое детство»

В ЦДЛ состоялся традиционный благотворительный аукцион в поддержку Центра лечебной педагогики «Особое детство». Собранных на вечере средств хватит на оплату занятий для 120 детей с нарушениями развития в течение всего учебного года. К слову, 3 декабря – это Международный день людей с ограниченными возможностями (International Day of Persons with Disabilities), учрежденный ООН в 1992 году.

Вел аукцион давний друг ЦЛП Иван Ургант. «Каждый год я думаю — как хорошо, что мы вновь соберем добрых, интеллигентных, веселых, внимательных, а самое главное — небезразличных людей, и поможем семьям подопечных Центра лечебной педагогики, — сказал он, поднявшись на сцену. — Родители детей, которым требуется специальная помощь, живут в огромном напряжении. Но в тот самый момент, когда они узнают о существовании Центра, жизнь их навсегда меняется в лучшую сторону».

Перед началом аукциона был показан короткий фильм режиссера Сергея Рамза. Он снял его летом в интегративном кемпинге Центра лечебной педагогики (ЦЛП) на Валдае, проведя несколько дней в смене для особых подростков. Эта смена была особенной: впервые старшая группа, подростки 14-15 лет, отправилась на Валдай без родителей. «А родители расстроились! — рассказывала основатель ЦЛП Анна Битова. — Оказалось, им тоже нужно побыть в обстановке, где их принимают, и они счастливы. Пришлось для родителей придумать отдельную смену, а дети все-таки поехали учиться самостоятельности».

Всего на аукционе было представлено 12 лотов. За самую большую сумму ушли билеты на двоих на поезд La Dolce Vita Orient Express. Запуск возрожденного «Восточного экспресса» анонсировали четыре года назад, а бронировать билеты надо было за два года до поездки. В свое первое путешествие из Рима он отправится в апреле 2025 года — с обладателями лота в одном из купе.

Также большой интерес вызвал лот — тренировка по теннису со Светланой Кузнецовой и Аллой Михеевой. Его представляла Алла — актриса и телеведущая, звезда «Ледникового периода», напарница Ивана Урганта по его вечернему шоу.

«Светлана Кузнецова выиграла четыре турнира Большого шлема. Она бывшая вторая ракетка мира и моя подруга. Света активно популяризирует теннис в нашей стране, — рассказывала Алла. — Она начала делать просмотры турниров, и однажды мне удалось выиграть у нее тренировку, потому что я угадала счет. Это было потрясающе. Например, объясняя, как правильно подавать, Света мне сказала: «Представь, что ты на скейте стоишь». И у меня подача сразу пошла гораздо лучше».

«У меня есть друг, его зовут Владимир Владимирович Познер, ему 90 лет, — подхватил тему Иван Ургант. — Он продолжает играть в теннис. Говорит, что обязан в том числе ему своей спортивной и интеллектуальной формой». Алла виртуозно приняла подачу: «Говорят, два полушария развиваются. Слишком поздно я начала заниматься теннисом!» К слову, Владимир Познер в прошлом году также поддержал аукцион: победитель лота встретился с известным телеведущим.

Еще одним популярным лотом стало частное собрание книг в оформлении VS LIBRIS. Лучший магазин и мастерская элитных книг, органично поддержали мероприятие в Центральном доме литераторов и предложили свой лот. Для победителя эксперты LIBRIS выберут лучшие книги по теме, которая его интересует, а потом переплетут и оформят фолианты в едином стиле. «Я сам писатель, пишу книги, — прокомментировал лот Иван Ургант, намекая на книгу «Припухлые железы жизни», выпущенную с пустыми страницами. — Но в основном работаю над обложками».

Неподражаемый юмор ведущего неизменно вызывал бурную реакцию у публики. Одним из лотов было совместное посещение выставки в The Foundation Louis Vuitton с Натальей Водяновой. «Я предлагаю скидываться, — хлопотал Иван о счастье всех желающих его купить. — Если вы приедете с ребенком вашего возраста и его женой, Наташа вряд ли укажет вам на дверь. Allez-y, — скажет она, — s’il vous plaît, bienvenue!» Победителем лота стала владелица премиального текстильного бренда Fevronia и филантроп Мария Акулич. «Два года подряд Fevronia давала лоты для аукционов ЦЛП, а теперь я решила поддержать Центр еще и в таком качестве, — говорит Мария. — С Натальей мне интересно обсудить текстильную индустрию, современное искусство и, конечно, обменяться опытом в благотворительности».

От лота к лоту гости все больше проникались дружеской атмосферой вечера — и азартом ведущего. Так, чтобы сильнее разжечь у участников желание купить фотоработу Дэвида Ярроу «Лебединое озеро» (лот любезно предоставил Александр Светаков), на сцену неожиданно поднялась балерина Большого театра Ана Туразашвили и изобразила несколько взмахов крыльев.

В Центральном доме литераторов располагается Московский столичный клуб — закрытое бизнес-сообщество. В клубе проходят различные мероприятия, кроме того, он входит в Международную клубную ассоциацию, и его члены могут посещать более 250 частных клубов по всему миру. Московский столичный клуб также предоставил лот — членство в клубе на год. «Мы очень рады поддержать это доброе мероприятие и будем столь же рады видеть вас, дорогие гости вечера, среди членов нашего закрытого клуба», — сказала, обращаясь к участникам аукциона, генеральный директор Юлия Мотту.

Завершил вечер грандиозный лот-сюрприз — билеты в ложу на восемь человек на балет «Щелкунчик».

Также в течение вечера проходил «тихий» аукцион, где можно было купить футболку Муми Нгамалё с автографами игроков футбольного клуба «Динамо», фотоработу Кати Алагич с ее книгой, кофейный столик с керамической мозаикой от мастеров ЦЛП, литографию работы Марка Шагала, лоты от сети салонов красоты Kynsi, компаний Splat и Clarins, а также Европейского Медицинского Центра (ЕМС). ЕМС предоставили восемь бесплатных консультаций высококвалифицированных разнопрофильных специалистов для подопечных фонда. «Мы знаем, как непросто найти врачей такого уровня и провести сложные исследования детям, которые, например, не пользуются речью или имеют особенности движения или поведения. Специалисты ЕМС умеют работать с особенными пациентами, и мы будем рады помочь», — поясняет генеральный директор ЕМС Андрей Яновский. Площадка «тихого» аукциона работает нон стоп.

В конце вечера Анна Битова рассказала об учебных квартирах сопровождаемого проживания для особых подростков и молодых людей в Рассказовке, открывшихся в 2023 году. Это совместный проект родительской инициативной группы «Свой ключ», ЦЛП, благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» и Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

«Это очень большой шаг для нас, — сказала она. — У ребят появилось будущее. Они вырастут, кто-то выйдет в большой мир, будет жить и работать, иметь семью. А кто-то не сможет, но для них тоже должна быть нормальная жизнь. И мы еще на шажок к ней придвинулись. Я очень счастлива! Надеюсь, что мы откроем еще квартиры и новые мастерские. У нас много идей, и с такими друзьями все должно получиться!»

Спасибо всем друзьям ЦЛП за многолетнюю поддержку и неизменную веру в наше дело! Благодаря традиционным зимним аукционам с Иваном Ургантом особые дети и молодые люди продолжат лечебно-педагогические занятия в Центре лечебной педагогики, а их семьи получат необходимую юридическую, психологическую и информационную поддержку!