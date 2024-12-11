Волшебство становится реальностью

В Театре МДМ с огромным успехом состоялась мировая премьера мюзикла «Последняя сказка» – самой масштабной постановки компании «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачёва. Созданная совместно с сопродюсером MTC Live и стратегическим партнером Яндекс Афишей, она покорила зрителей захватывающим сюжетом, феноменальной зрелищностью и разножанровой хитовой музыкой. Спектакль, афиша которого обещает «реальное волшебство», явил его в полной мере и превзошел все ожидания, став настоящим театральным чудом.

Среди гостей вечера были хоккеист Владислав Третьяк, ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк, актриса Александра Урсуляк, музыкант Алексей Кортнев, продюсер Вячеслав Муругов, продюсер Анна Александрова, иллюзионист Сергей Сафронов, актеры Дмитрий Чеботарев и Лиза Климова, телеведущий Сергей Майоров, актриса Анна Банщикова, актриса Анастасия Уколова, телеведущий Артур Цветков, актриса Елена Валюшкина, актер Владислав Тирон, телеведущая Таша Белая, актриса Таисия Вилкова, фэшн-блогер Александр Ондар, олимпийский чемпион Артур Далалоян, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, Ассоль и многие другие.

Премьера!

Первый показ «Последней сказки» на широкую публику ждал закономерный аншлаг: после оглушительного успеха спектакля из песен группы «Секрет» «Ничего не бойся, я с тобой» поклонники мюзиклов с нетерпением ждали новой постановки на сцене Большого зала Театра МДМ, и теперь с радостью погрузились в атмосферу очень необычной восточной сказки с героями «Тысячи и одной ночи» – Джинном, Шахерезадой, Аладдином, Али-Бабой.

Зрители не только бурно реагировали на увлекательную историю, юмор, музыку и актёрскую игру, но и восхищались невероятным оформлением шоу. Публика встретила аплодисментами мистический караван, который величественно прошествовал прямо по залу – мимо зрительных рядов, а когда главных героев Макса и его девушку Женю в воздух поднял ковёр-самолёт, все буквально замерли от восторга – настолько правдоподобно он парил над сценой!.. «Ковёр для нас спроектировали бельгийские инженеры – это настоящая инновация для театра. Ничего подобного нет ни в одной бродвейской постановке», – делится продюсер и автор идеи спектакля Дмитрий Богачёв.

Сказка наяву

Впрочем, убедительный «летательный аппарат» – далеко не единственный сюрприз постановки. Сценография авторства художника-постановщика Максима Обрезкова действительно затмевает по зрелищности и технологичности все спектакли, которые шли прежде в МДМ (а тут в том числе игрались российские версии мюзиклов «Призрак Оперы», «Красавица и Чудовище» и «Шахматы»). Роскошь дворцовых покоев, зловещая башня невест, шумная базарная площадь – всё это словно перенеслось из мира сказок на сцену.

«Мне очень нравится, что наша «Последняя сказка» – это современная история, а не сказка, рассказанная много сотен лет назад, – говорит художник-постановщик мюзикла Максим Обрезков. Это отражается в декорациях и костюмах: они создавались без цели соответствовать какой-то определенной исторической эпохе, но при этом содержат в себе узнаваемые детали из сказок нашего детства. В спектакле гармонично соединяются современные технологии с классическими театрально-декорационными приемами, благодаря которым у нас летает ковер-самолет, актеры взмывают к самым звездам, а стены сказочного города окрашиваются в красивый фактурный цвет теплого состаренного золота. Внимательный зритель увидит в декорациях и костюмах повторяющийся оригинальный паттерн-орнамент, напоминающий арабскую вязь и объединяющий воедино весь наш сказочный мир».

Кстати, не меньше впечатляет и «настоящая» московская квартира Макса и Жени, обычность которой на глазах сменяется магией Вселенной сказок Шахерезады.

Суперхит мировой поп-звезды

Музыкальное оформление спектакля ничуть не уступает визуальному. Композитор и музыкальный руководитель «Последней сказки» Евгений Загот написал волнующую романтичную музыку, сочетающую различные стили. «В партитуре можно услышать и современное звучание, и восточные мотивы, и даже элементы рока», – рассказывает композитор. В это разножанровое полотно прекрасно вписался суперхит Таркана Şıkıdım, ставший «Танцем огня». Реакция публики на этот номер с дерзким танцем восточных красавиц была просто ошеломительной. Разрешение использовать в постановке знаменитую песню компании «Бродвей Москва» дала сама Сезен Аксу – легенда турецкой поп-сцены, написавшая огромное количество международных хитов.

Захватывающий сюжет

«Последняя сказка» – это история о современной московской паре Максе и его девушке Жене на грани разрыва. Внезапное путешествие в мир восточных сказок становится для них шансом переосмыслить почти разрушенные отношения. Благодаря персонажам «Тысячи и одной ночи» (а порой и вопреки им!) через невероятные приключения герои заново открывают свою любовь и учатся понимать друг друга.

«Это будет красиво и необычно, увлекательно и трогательно, со всеми составляющими хорошей истории. В мюзикле много юмора и иронии, через которую современные герои воспринимают мир волшебства. Но волшебная сказка проникнута и поэзией, во многом раскрывающейся благодаря пронзительной музыке Евгения Загота, поэтических текстов Алексея Иващенко, удивительной сценографии Максима Обрезкова, магическому свету Александра Сиваева и проекциям видеосценографа Аси Мухиной, стильной и завораживающей хореографии Ирины Кашубы, красочным костюмам Яси Рафиковой» – подчеркнула режиссер-постановщик спектакля Анна Шевчук.

«Мы хотели создать постановку, которая будет не только развлекать, но и заставит задуматься о ценности отношений, – добавляет Дмитрий Богачёв. – “Последняя сказка” – не просто красивая картинка, это исследование человеческих чувств, где есть юмор, интрига, романтика и философия, которая близка каждому. А еще это необычный и забавный мир, в котором можно на три часа укрыться от стрессов и неприятностей, надеяться, любить и быть вместе. Так легче пережить трудности и быть счастливыми».