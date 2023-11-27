«Помогли мне в жизни The Beatles, Чайковский и Ленин»

На Международной выставке-форуме «Россия» на площадке Знание.Лекторий состоялась «ЛЕГЕНДАрная встреча: Юрий Башмет». Выдающийся дирижер, народный артист СССР, лауреат премии «Грэмми» и «Легенда Тавриды» встретился с аудиторией и в формате живой беседы рассказал о своем личном и профессиональном становлении и поделится взглядом на искусство. Организаторами шоу-лекции выступили арт-кластер «Таврида» (проект Росмолодёжи) и Российское общество «Знание».

«Главное событие в моей жизни — это то, что я родился», — именно с этой фразу началась встреча с Юрием Башметом. В теплой, душевной беседе он рассказывал зрителям о своей семье, родителях, о том, как началось его знакомство с музыкой. Так, аудитория узнала, что никто из родителей музыканта профессионально музыкой не занимался. Но тем не менее родители сыграли важную роль в музыкальном становлении юноши. Во-первых, у мамы-филолога был хороший слух и вкус, а у папы-инженера — замечательный голос. А во-вторых, родители постарались сделать так, чтобы их сын был постоянно чем-то занят и отдавали его в разные секции: рисование, плавание, водные виды спорта и скрипка как самый дешевый по тем временам музыкальный инструмент.

«Помогли мне в жизни The Beatles, Петр Ильич Чайковский, Владимир Ильич Ленин. Сразу предупреждаю, конечно, я не был знаком с Лениным. С Чайковским немножко ближе», — рассказывает Башмет, а потом поясняет. The Beatles стали первой музыкальной группой, вдохновившей Юрия Абрамовича заниматься музыкой, поэтому, когда группа распалась, потерялась и цель в жизнь. И вернулась она тогда, когда объявили детско-юношеский конкурс для классических музыкантов, посвященный 100-летию В.И.Ленина. Подготовка к этому конкурсу стала новой целью и укрепила Башмета на пути классической музыки. Третий «столп» — Чайковский — ворвался артиста, как метеор. «В школе на уроке по истории музыки учитель поставил нам запись музыки Петра Ильича. И уже вечером перед сном я понял, что я чем-то «заболеваю». И вот до сих пор Чайковский мой самый-самый любимый композитор, не только из русских, из всех в мире».

Слушатели узнали и о последующем пути Башмета в большую музыку, о выдающихся учителях, которые встречались на его пути, о счастливых случаях сыграть на альте Моцарта и на альте Паганини.

Обсудили и образовательную программу «Академия Юрия Башмета», которую в 2023 году открыли на базе Академии творческих индустрий Меганом (проект «Таврида.АРТ») в Крыму. Программа собрала талантливых молодых музыкантов, композиторов, дирижеров и звукорежиссеров со всей страны и завершилась концертом симфонического оркестра «Звезды Меганома» на берегу Черного моря.

«Там воцарилась особенная атмосфера, там очень красиво. И оказывается, что гениальная музыка сильнее моря. Люди бесконечно занимаются творчеством, репетируют, разучивают партии, а затем объединяются с большой симфонический оркестр, обмениваются опытом. И это те люди, которые уже определились в жизни, у них уже есть профессия, и они так повышают свое мастерство. И на репетициях они вдруг осознают, что они живут, что они занимаются своим делом. Они осознают, что происходит что-то важное, то, что трудно выразить словами. Они живут с интересом и внимательно», — поделился впечатлениями о программе Юрий Абрамович.