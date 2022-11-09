2 ноября 2022 года в Москве состоялась церемония вручения Первой Всероссийской литературной премии «Честь имею». Это первая в России Премия, полностью посвященная теме военного образования и военного дела. Цель проекта — поддержка талантливых писателей, сохраняющих и развивающих лучшие традиции отечественной патриотической прозы и поэзии.

В финал конкурса вышли 28 авторов — 11 взрослых писателей и 17 воспитанников и воспитанниц из 8 довузовских образовательных организаций Минобороны РФ: Пансион Воспитанниц Минобороны РФ (Мск), Пансион Воспитанниц (СПб), Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, Тверское суворовское училище, Филиал нахимовского военно-морского училища в Мурманске, Филиал нахимовского военно-морского училища во Владивостоке, Кронштадтский морской кадетский военный корпус, Оренбургское президентское кадетское училище. Всего в оргкомитет поступили заявки от 63 авторов, представивших 74 произведения.

Церемония прошла в Музее военной формы в Москве в канун Дня народного единства. Организаторы вручили 6 премий первой степени, 4 премии – второй степени, а также – специальный приз за оригинальный замысел. Победителями стали литераторы из самых разных уголков России — Москвы, Московской области, Мурманска, Тамбова, Твери, Тулы, Тюмени и Республики Чувашия.

Лауреатами первой степени стали: 3 писателя, один преподаватель из Тюменского президентского кадетского училища и 2 воспитанника довузовских учебных заведений — Тверского суворовского военного училища и Филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманск. Лауреатами второй степени стали 2 взрослых писателя и 2 воспитанника — Филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманск и Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Вручали премии признанные эксперты в области литературы, кино, военного дела и военного образования: Николай Иванов — российский писатель и публицист, председатель правления Союза писателей России; Елена Чернышкова — исполнительный директор Фонда содействия развитию военного образования; Максим Ксензов — генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино; Александр Дробышевский — главный редактор журнала «Вестник Военного Образования», участник боевых действий, заслуженный работник культуры РФ, Александр Линкевичиус — президент Фонда содействия развитию военного образования, Владимир Криунёв — председатель Международной Ассоциации Кадетское братство, генерал-лейтенант в отставке. Также в рамках церемонии прошел праздничный концерт, главными звездами которого стали ансамбль барабанщиц Московского Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ и эстрадный вокальный ансамбль студии «Юные Александровцы».

Напомним, что учредителями Премии являются Фонд содействия развитию военного образования и Общероссийская общественная организация «Союз писателей России», проект реализуется при участии журнала «Вестник Военного Образования».

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПО НОМИНАЦИЯМ:

«Путеводная звезда» — лучшее произведение о системе и учреждениях военного образования, истории кадетского, суворовского и нахимовского движения.

Лауреат: Гурковский Владлен Анатольевич, книга «Офицер – воспитатель кадетского корпуса»;

Лауреат второй степени: Голев Валерий Владимирович, повесть «Путь на моря».

«Моё отечество» — лучшее произведение об истории России, её национальных традициях, значимых людях в истории кадетского, суворовского и нахимовского движения.

Лауреат: Пучков Степан Дмитриевич, воспитанник Тверского Суворовского военного училища, очерк «Три пирога»;

Лауреат второй степени: Климин Александр Евгеньевич, воспитанник Московского военно-музыкального училища им генерал-лейтенанта В.М. Халилова, стихотворение «Кутузов – кадет, герой, полководец».

«Плечом к плечу» — лучшее произведение о службе, учёбе и повседневной жизни воспитанников, командной работе, коллективизме и взаимовыручке, командирах, преподавателях и воспитателях, роли родителей.

Лауреат: Ничипорук Максим Геннадьевич, воспитанник филиала Нахимовского Военно-морского училища в г. Мурманск, рассказ «Сто метров»;

«День из жизни» — лучшее произведение об одном дне из жизни бывших и обучающихся в настоящее время суворовцев, нахимовцев, кадет, воспитанниц и педагогов военных заведений (эссе или зарисовка из жизни).

Лауреат: Мезенцева Юлия Борисовна, педагог организатор Тюменского президентского кадетского училища, рассказ «Обещание, которое нельзя…»;

Лауреат второй степени: Филлиппов Степан Евгеньевич, воспитанник филиала Нахимовского Военно-морского училища в г. Мурманск, рассказ «Один».

«Честь и доблесть» — лучшее произведение о традициях военного образования и воспитания, в основе которых заложены патриотизм, высокие идеалы доблести и чести, подготовка людей с государственным мышлением.

Лауреат: Леонович Ольга Владимировна (Ольга Леви), роман «Под Андреевским флагом. Капитан Её Величества»;

Специальный приз за оригинальный замысел: Горбачёв Александр Валентинович (Алехандро Атуэй), пьеса «ДД».

«Через года, через века — помните!» — лучшее произведение, посвященное героическим страницам истории армии и флота, событиям Великой Отечественной войны и фронтовикам, в первую очередь, служившим или работавшим в учреждениях довузовского образования).

Лауреат: Вырвич Александр Леонидович, роман трилогия: «Есть такая профессия», «Противоборство», «Противовес»;

Лауреат второй степени: Мещеряков Юрий Альбертович, рассказ, «Мой тейп старше».

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