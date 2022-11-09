Стартовал Open call проекта «Зерно искусства»:  художники и дизайнеры преобразят вендинговые автоматы

Стартовал прием заявок во всероссийский Арт-проект «Зерно искусства», организованный Московским продюсерским центром и группой компаний ЮВЕНКО (Uvenco), крупным вендинг-оператором российского рынка автоматизированной торговли. К участию в Open call принимаются работы от художников и дизайнеров со всей России, выполненные в любых техниках (графика, живопись, коллаж, иллюстрация) и представленные в цифровом формате. Подать заявку и ознакомиться с техническими требованиями можно до 20 ноября на сайте проекта.

Эскизы и макеты победителей проекта преобразят внешний вид 11 вендинговых автоматов, расположенных в крупнейших медицинских и образовательных учреждениях столицы – Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина, Московском университете им. А.С. Грибоедова, Институте современного искусства, Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого и других, – а также в креативном пространстве «Новый Манеж». При создании проектной работы участники могут опираться на три предложенные организаторами темы: #вдохновляйбытьздоровым – отобразить в эскизах свое видение здорового образа жизни и полезных привычек, чтобы презентовать идею как совсем юным, так и пожилым пациентам поликлиник; #вдохновляйбытьярким – представить работу, мотивирующую студентов московских вузов на раскрытие талантов, поиски индивидуальности и собственного стиля; #вдохновляйбытькреативным – раскрыть в эскизе весь свой творческий потенциал, чтобы погрузить зрителей в мир искусства.

«Проект «Зерно искусства» предлагает художникам и дизайнерам со всей России переосмыслить внешний вид вендинговых автоматов и преобразовать их в уникальные арт-объекты, которые станут точками визуального притяжения на карте Москвы. Мы предлагаем участникам поразмышлять на тему того, что вдохновляет человека на создание нового, помогает двигаться вперед, и визуализировать свои мысли в дизайне для вендингов. Таким образом, обновленные автоматы позволят людям насладиться современным актуальным искусством в череде повседневных задач. Немаловажно, что творческие работы молодых художников и дизайнеров смогут быть замеченными миллионами человек, включая ведущих специалистов арт-индустрии», – рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

По окончании сбора заявок жюри Московского продюсерского центра и представители группы компаний ЮВЕНКО (Uvenco) определят 11 победителей. При отборе будут учитываться: корректность заполнения заявки, соответствие работы концепции Open call, профессиональность исполнения, мастерство, оригинальность. Итоги будут объявлены 28 ноября, а с декабря начнется этап реализации проекта – 11 художественных работ преобразят вендинговые автоматы. Пять обновленных автоматов будут расположены в медицинских учреждениях, другие пять – в образовательных учреждениях, а еще один – в Новом Манеже.

Проект «Зерно искусства» призван видоизменить вендинги в арт-объекты, способные замотивировать окружающих на реализацию творческой деятельности и самопреображение. В то же время проект повышает социальную и культурную значимость современного искусства в целом, делая его доступным в повседневной жизни для людей разных возрастов и профессий.

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