«Литфонд» продает личные письма императорской семьи почти за 2,5 млн рублей

Более двухсот раритетов военно-исторической тематики, как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга, представит Аукционный дом «Литфонд» 10 ноября.

Среди лотов поистине высочайшего музейного уровня представлена случайная находка 111-летней давности Великого князя Николая Михайловича, позже исчезнувшая из поля зрения коллекционеров более чем на 100 лет. Это 49 писем членов императорской фамилии, в том числе и письмо императора Павла I, 10 писем императрицы Марии Федоровны и др. Сам Великий князь вспоминал: «В конце 1911 года, совершенно случайно, мне удалось приобрести у одного из московских антикваров четыре переплетенные тетрадки писем, адресованных камер-фрейлине графине Анне Степановне Протасовой. Весьма возможно, что эти письма находились в архиве князей Голицыных, так как одна из племянниц Анны Степановны, княгиня Александра Петровна Голицына, была одной из ея наследниц». Найденные Великим князем Николаем Михайловичем письма легли в основу знаменитого малотиражного издания «Письма высочайших особ к графине А.С. Протасовой» (Санкт-Петербург, Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг, 1913 г.). В огне пришедшей вскоре войны и революции все тетрадки из собрания Великого князя исчезли, и, вот, одна из них возвращена из небытия как священная реликвия, к которой прикасалось множество членов императорской фамилии. Стартовая цена за царский архив 2 400 000 рублей.

Этюд к картине из Третьяковской галереи русского живописца Сергея Иванова «Поход москвитян. XVI век» (холст на картоне, масло, 1903 г.). Полотно является этюдом к известной картине Сергея Иванова «Поход москвитян. XVI век» 1903 года, принадлежащей Государственной Третьяковской галерее. Работу, как и другие этюды художника 1900-х годов, отличает композиционная свобода, яркость и декоративность колорита. Этюд имеет несомненное коллекционное значение и может представлять интерес для музейного собрания, чему имеется экспертное заключение Научно-исследовательской независимой экспертизы (НИНЭ) имени П.М. Третьякова. Первоначальная ставка за ценный этюд указана 950 000 рублей.

Невероятно редок изъятый и уничтоженный цензурой оттиск работы английского дипломата Джайлса Флетчера «О государстве русском…» (Москва, 1848 г.). Известно, что министр народного просвещения, граф Сергей Уваров, найдя записки Флетчера зловредными, представил об этом доклад императору Николаю I, который повелел книгу «Чтений» с записками Флетчера и отдельные их оттиски конфисковать и уничтожить. Библиограф Александр Бурцев упоминает, что отдельных оттисков из «Чтений» было напечатано 50 экземпляров, которые и составляют в настоящее время величайшую библиографическую редкость, а в начале XX века исследователь редкой русской книги Сергей Минцлов писал, что подобных оттисков сохранилось не более 10 экземпляров. Начальная ставка за величайшую библиографическую редкость назначена в 120 000 рублей.

Весьма редка и книга из собрания знаменитого балетмейстера и библиофила Касьяна Голейзовского «Пажи за 185 лет: Биографии и портреты бывших пажей с 1711 по 1896 г.», составленная генерал-майором Отто Фрейманом. Издание выходило в 10 выпусках с 1894 по 1897 гг. Издание вышло ограниченным тиражом и содержит сведения обо всех пажах, каких только сумел обнаружить составитель. Цена за раритет на старте указана 220 000 рублей.

Военные раритеты из петербургской коллекции

В Санкт-Петербургской коллекции большой интерес представляют предметы из собрания специалиста по дореволюционной фалеристике, коллекционера Александра Николаевича Голунского – например, высшая государственная награда императорской России – шитая Звезда Ордена Андрея Первозванного (1790-1810-е гг.). Награда выставлена по лидирующей ставке 180 000 рублей.

Среди лотов, представляющих обмундирование Российской Императорской армии, можно также найти немало раритетов. В частности, униформа обер-офицера (конца 1890-х — начала 1900-х гг.), в состав которой вошли двубортный мундир на шести пуговицах, офицерский кушак образца 1881 года, форменные рейтузы и офицерские кожаные сапоги. Первоначальная ставка за раритетное обмундирование составляет 400 000 рублей.

Обращает на себя внимание коллекционеров также кожаный шлем австрийского пехотинца с вензелем последнего императора Священной Римской Империи германской нации Франца II, впоследствии — императора Австрии Франца I (1800-е гг.). Лот выставлен на торги в полном комплекте, с подбородной «чешуей» и кожаным ремнем.

Сражение при Аустерлице, состоявшееся 20 ноября 1805 года, вошло в историю как «битва трех императоров». Тогда против французской армии императора Наполеона I сражалась союзная армия Третьей антифранцузской коалиции, в которую входили австрийская армия Франца II и русская армия Александра I. Сражение закончилось разгромом союзников.

Шлем представлен из собрания ленинградского коллекционера русской военной старины Олега Харитонова. Стартовая цена за редкость музейного уровня назначена 500 000 рублей.

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