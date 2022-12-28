В Москве состоялся благотворительный приём в честь строительства Духовно-исторического комплекса Святого и праведного воина Феодора Ушакова

Художник Никас Сафронов и известный предприниматель, президент ГК Zenden Андрей Павлов стали амбасcадорами проекта строительства «Духовно-исторического комплекса Святого и праведного воина Феодора Ушакова» в Левобережном округе Москвы». Об этом сообщил председатель адмиральского совета при Комплексе, экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев в ходе предновогоднего Адмиральского приёма, прошедшего 26 декабря в Центральном Доме Российской Армии.

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, почетный настоятель храма святого праведного воина Феодора Ушакова выразил признательность всем, со словом и делом помогает строительству Храма. «В лице святого Фёдора Ушакова мы видим пример истинной любви к своему отечеству и любви к церкви и нашему Господу. Убеждён, что строящийся храм будет исполнен этой любви и станет важным молитвенным центром в стране».

Адмирал Владимир Валуев поделился подробностями канонизации Фёдора Ушакова в 2003 году. В ней принимали участие многие члены Адмиральского совета. А возглавлял службу Патриарх РПЦ Кирилл, в те года митрополит Смоленский и Калининградский, а раку с мощами новообретённого святого несли представители четырёх флотов России – Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского.

Глава инициативной группы проекта Дмитрий Шлопак отчитался о ходе строительства Храма. На данный момент полностью залит фундамент комплекса и начинается возведение цокольного этажа. Дмитрий Викторович отметил, что в строительство комплекса большой вклад внесли члены Совета предпринимателей Москвы.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан, также стоящий у истоков строительства комплекса, отметил важность проекта для военно-патриотического воспитания молодёжи, так как «в обращении к духовным истокам нашей истории мы черпаем силы для побед в настоящем».

Для участников приёма был дан концерт стипендиатов Международного благотворительного фонда Юрия Розума, с участием самого маэстро.

В завершение вечера Митрополит Викентий и адмирал Валуев вручили спонсорам строительства награды в виде церковных орденов и архиерейских грамот. Митрополит Кишеневский и всея Молдовы Владимир отдельно отметил большой вклад молдавской диаспоры в России в строительство комплекса Ф. Ушакова и также вручил меценатам из Молдовы церковные награды.

Так же в рамках мероприятия в Центральном Доме Российской Армии состоялось торжественное открытие выставки, посвященной Феодору Ушакову – «Непобедимый адмирал – непобедимая Россия: святой праведный воин Феодор Ушаков».

Выставка подготовлена Центром культурного сотрудничества имени Святителя Спиридона Тримифунтского совместно с Российским Государственным военно-историческим архивом при Императорского Православного Палестинского Общества и Патриаршего совета по культуре. Экспозиция знакомит посетителей с уникальными документами, картами сражений, наградами, картинами, иконами и описанием событий из жизни Феодора Ушакова.

Как отметил член Патриаршего совета по культуре Протоиерей Леонид Калинин: «Фёдор Ушаков был очень набожным человеком и всегда соотносил свои действия, включая выбор даты для сражения, с церковным календарем. Объединяя таким образом земное и небесное, получая доступ к небесному покровительству, что и служило залогом его многочисленных побед».

Фото – Руслан ЁРОВ

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