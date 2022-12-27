Гранты на гастроли в регионах: объявлены победители нового конкурса

20 декабря Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» подвел итоги уникального конкурса гастрольных грантов «Культурная афиша». В прямом эфире объявили победителей – ими стали 11 театральных коллективов из разных уголков страны, которые в следующем году отправятся на гастроли в Белгородскую и Курскую области.

Основная цель конкурса на гастрольные гранты — это насыщение культурной повестки малых городов и стимулирование театральных и музыкальных коллективов к гастрольной деятельности. Прием конкурсных заявок осуществлялся с 24 октября по 17 ноября. За это время было подано 84 заявки от Старого Оскола до Якутска. Самое большое количество участников среди кукольных театров. Заявки прислали и профессиональные театры, такие как Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова и молодежные любительские студии.

«Мы очень довольны результатом первого конкурса гастрольных грантов. Фонд «Искусство, наука и спорт» давно занимается развитием культуры и искусства, но для нас это новый опыт — конкурс в таком формате и с такими смыслами. Гастрольные гранты — это новый виток развития в проектной деятельности Фонда и новая возможность для творческих коллективов, — отметила директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан. — Мы с удивлением увидели большое количество заявок, приятно поразила и география конкурса. Для нас очень важно, что региональные коллективы не уступали столичным театрам в желании отправиться на гастроли в Белгородскую и Курскую области».

В экспертное жюри грантового конкурса «Культурная афиша» вошли преподаватели театроведческого и продюсерского факультетов Российского института театрального искусства — ГИТИС, которые были привлечены для независимой оценки конкурсных заявок.

«Состав участников этого конкурса показал невероятное доверие к его организаторам – Фонду «Искусство, наука и спорт». Заявок было очень много и все они были разного уровня, но главное, что мы отметили, конкурс вызвал большой интерес. Известные академические театры, которые казалось бы избалованы количеством гастролей и разных фестивалей, и одновременно с ними участие приняли театры из небольших городов, для которых это стало новым опытом и возможностью, чтобы о них узнали», — отметил в своем обращении ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

Победителей объявили в прямом эфире. Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», Государственный академический театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва», Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола, Санкт-петербургский театр «Суббота», Рязанский театр драмы, Молодежный театр «Ангажемент», Бугульминский государственный русский драматический театр им. А.В. Баталова, Государственный академический театр имени Моссовета, Курская областная государственная филармония, Ведогонь-театр и Рязанский музыкальный театр – всего 11 театральных коллективов из 7 регионов страны. Победители грантового конкурса «Культурная афиша» отправятся на гастроли уже в начале следующего года.

Напомним, к участию в конкурсе гастрольных грантов приглашались некоммерческие организации (бюджетные, государственные, автономные, казенные учреждения и т.д.), осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства. На конкурс принимались уже созданные и реализованные (прошедшие премьеру) театральные постановки и музыкальные программы. Обязательным требованием являлась территория реализации проекта – города Губкин и Старый Оскол Белгородской области и город Железногорск Курской области.

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