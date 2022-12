Московские экспортеры при поддержке города примут участие в 15 выставках в дружественных странах

В 2023 году столичные предприниматели при поддержке города представят свои товары и услуги на 15 крупных международных профильных выставках в 13 дружественных России странах. На портале Московского экспортного центра (МЭЦ) уже открыт прием заявок. Как отметила заммэра Наталья Сергунина, план мероприятий составлен на основе пожеланий самих бизнесменов. Они презентуют продукцию возможным заказчикам на стендах под объединенным брендом Made in Moscow («Сделано в Москве»).

«Город поможет предпринимателям представить их продукцию в Китае, Индии, Сербии, Вьетнаме, Объединенных Арабских Эмиратах и других дружественных государствах. Участие в выставках примут ИТ-компании, производители одежды, косметики, мебели, детских товаров и различного оборудования. Помимо этого, на 2023 год запланированы бизнес-миссии. Столичные экспортеры встретятся с потенциальными партнерами в деловых кругах 23 стран Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. Переговоры пройдут в Москве, за рубежом и в онлайн-формате», — рассказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что городская программа поддержки экспортеров Made in Moscow действует с 2017 года. За это время 1,6 тысячи предприятий приняли участие уже более чем в 80 международных выставках. Бизнес-миссии запустили в 2019 году, на данный момент их организовано тоже около 80. Благодаря этим проектам московские компании заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму, превышающую 2,4 миллиарда рублей. Всю деловую составляющую, включая услуги переводчиков, логистику, организацию переговоров, финансирует МЭЦ.

Технологичное оборудование и потребительские товары

В 2023 году ИТ-компании смогут представить свои продукты на выставках Gitex Africa в Марокко и Gitex в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Производителей электроники поддержат на Global Sources Electronics в Индонезии, пищевой продукции — на Gulfood в ОАЭ и Vietfood Beverage во Вьетнаме, а косметики — на Professional Beauty Johannesburg в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Поставщики детских товаров примут участие в выставке «Детство-2023» в Казахстане, мебельные предприятия — в Furniture Fair в Сербии.

Представители киноиндустрии отправятся на Indian Film Bazaar в Индию, а производители одежды и аксессуаров заявят о себе в рамках China International brand Clothing and Accessories в Китае. Стенд Made in Moscow, объединяющий строительные предприятия столицы, откроется на The Big 5 Egypt в Египте. В зарубежных выставках также примут участие транспортные и логистические организации.

Контракты с дружественными странами

В 2022 году поддержка экспортеров была переориентирована на работу с дружественными России государствами. Так, столичный бизнес представил свою продукцию и услуги в странах СНГ, на Ближнем Востоке, Азии и в других регионах. Впервые очные переговоры прошли на мероприятиях в Саудовской Аравии и Алжире. Ряд встреч был организован и в онлайн-формате, в частности с партнерами из Китая, Нигерии, Мексики, Чили и Аргентины. Всего московские компании приняли участие в 12 выставках и 20 бизнес-миссиях. Это помогло им расширить деловые связи и заключить новые контракты.

Например, столичная кинокомпания договорилась о прокате одного из своих фильмов в Индии. Разработчики программного обеспечения для образовательных учреждений заключили контракт о внедрении в ОАЭ их системы проектирования 3D-моделей. Производитель декоративных отделочных материалов и инструментов начал продажи в Индонезии.

