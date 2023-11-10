В Москве состоялся финальный концерт Всероссийского конкурса авторской песни «Голоса Родины»

8 ноября 2023 года в Москонцерт Холле прошел открытый финальный гала-концерт Всероссийского творческого конкурса композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины», организованного Российским музыкальным союзом (РМС) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Зрителями концерта стали более 500 человек в зале – билеты распространялись на безвозмездной основе. Более 190 000 человек присоединились к онлайн-трансляции финала, которая велась на портале «Культура.РФ», на сайте РМС и на сайте конкурса golosa-rodiny.ru.

Приветствие организаторам и участникам конкурса направила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Его зачитал в начале вечера ведущий – актер Сергей Шароватов.

Также конкурсантов поддержал своим выступлением специальный гость концерта – исполнитель и автор песен Иван Магда, чья композиция стала лауреатом Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон 2023». На финале конкурса «Голоса Родины» он представил премьеру своей новой песни «России слава!», слова к которой написал поэт Сергей Сашин.

Со сцены прозвучали песни о любви к Родине, выбранные из сотен присланных на конкурс заявок по итогам голосования жюри и зрителей. Согласно условиям проекта, произведения должны были быть написаны не ранее января 2022 года. Актуальные патриотические песни представили авторы со всех уголков страны.

На финале лучшие композиции оценивали члены жюри: композитор, исполнитель, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Пресняков; актер, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шевельков; начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Людмила Сироткина; генеральный директор РМС, композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Клевицкий; генеральный директор Благотворительного фонда актеров, заслуженный работник культуры РФ Лариса Назарова; поэт, писатель Александр Вулых; поэт Сергей Сашин; поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням Александр Шаганов. Прослушав выступления, они посовещались и распределили между финалистами призовые места в трех основных номинациях конкурса.

Назвать победителей и вручить призы в номинации «Лучший текст песни» на сцену вышла начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Людмила Сироткина.

Она поблагодарила всех участников конкурса и рассказала, что у жюри были жаркие споры во время совещания:

– Вы поставили нас в трудное положение. Мы влюбились уже в ваши песни. И очень верим, что они уйдут жить в народ, а мы будем этому помогать.

Первое место в номинации «Лучший текст песни» занял дирижер эстрадно-симфонического оркестра Ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» Александр Бредихин. На концерте его песню «Россия, моя ты Россия» совместно с ансамблем исполнила солистка Кристина Бредихина.

Второе место было присуждено Елене Батаевой – автору текста песни «За Россию! За мир! За жизнь! За нас!». Композиция на музыку Александра Батаева прозвучала в исполнении нижегородской группы «Z.L.A.K.I.».

Третье место досталось Артему Изотову – автору-исполнителю из Брянска, представившему свою песню «Что же такое Родина?».

В номинации «Лучшая музыка для песни» первое место занял композитор, дирижер Государственного эстрадно-симфонического оркестра Азербайджана, пианист Азер Аллахвердиев с песней «Великая Россия!». Автор слов – Андрей Парошин. Исполнил композицию руководитель Департамента культурно-массовых мероприятий Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур «К-9» и специалистов органов безопасности «Кремль-9», солист Соломон Нисимов.

Вторым в номинации стал Владимир Синенко – композитор из Владивостока, автор множества сборников песен и хоров. Его песня «Родилась Великая Победа» на стихи Светланы Плахутиной прозвучала в исполнении Камерного хора Московской консерватории.

Третье место занял автор-исполнитель из Казани Михаил Вавилин. Музыку для песни «Гимн Победы» он написал в соавторстве с Альбертом Шарафутдиновым.

Генеральный директор Благотворительного фонда актеров, заслуженный работник культуры РФ Лариса Назарова, вручавшая призы в этой номинации, поздравила музыкантов и пожелала им не останавливаться, творить, писать новые песни и музыку.

Для награждения победителей в самой почетной номинации – «Лучшая песня» – на сцену вышел генеральный директор РМС, композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Клевицкий. Он поблагодарил за поддержку Министерство культуры Российской Федерации и выразил надежду, что проект «Голоса Родины» будет жить и дальше.

Лучшей композицией конкурса была признана песня «Моя малая Родина», которую представила Светлана Сазанова – молодой автор-исполнитель родом из небольшой деревни Куимиха в Архангельской области.

Второе место занял композитор, педагог Владимир Беляев, уже выпустивший свыше 100 сочинений. На создание песни «Мы с тобой, Россия» его вдохновили стихи Екатерины Ильиной. Исполнила композицию певица Светлана Сафронова.

Третье место досталось Анатолию Кузнецову – автору песни «Родина», которую исполнил лауреат международных конкурсов, солист Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова Дмитрий Орлов.

В специальной номинации «Лучшее исполнение песни» по итогам зрительского голосования в отборочном этапе в финал прошли три композиции, однако авторы песни «Как прекрасна по весне Россия!» – Марина и Дарья Дороховы, Ольга Криндач – не смогли приехать в Москву. На концерте были представлены две песни. Во время их звучания на сайте проекта golosa-rodiny.ru вновь было открыто зрительское голосование, в котором приняли участие более 1 200 человек.

Результаты огласил учредитель и главный редактор радио «Советские песни» Александр Кондратенко. Победителем стал автор-исполнитель из Ставропольского края Леон Ягубов с песней «За Победу».

Александр Кондратенко выразил признательность организаторам конкурса «Голоса Родины» и отметил:

– Когда много лет назад мы затевали проект «Советские песни», мы думали о том, что это будет памятник ушедшей эпохи, что тема патриотической песни исчерпана и закончена. Сегодня мы увидели, что она снова рождается, снова востребована. Это очень приятно.

Автору-исполнителю второй композиции, представленной в этой номинации, – Сергею Гроссману из Санкт-Петербурга – был вручен специальный денежный приз от Национального фонда поддержки правообладателей. На концерте прозвучала его песня «Говорит Ленинград», аранжировку к которой написал Руслан Мансуров. Исполнил композицию лауреат всероссийских и международных конкурсов Денис Яковлев.

Обладатели первых мест во всех номинациях получили денежные призы. Также всем финалистам были переданы статуэтки конкурса, дипломы и подарки.

Своими впечатлениями после концерта поделился композитор, исполнитель, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Пресняков:

– На конкурсе собрались очень искренние люди, которые действительно любят такой жанр, как патриотическая песня. Многие их них не профессионалы, но это совершенно не мешает им писать и исполнять песни от всей души. Задача конкурса была в том, чтобы авторы патриотических песен были услышаны в масштабах всей страны, и я считаю, что конкурс справился с ней. Я видел, как счастливы на сцене даже те, кто сегодня разделил второе и третье место. Молодым авторам я бы посоветовал, чтобы они не гнались за модой, а писали бы про то, что у них идет из души, и тогда все само выльется и в стихи, и в музыку, тогда будут и народная любовь, и признание.