Юлия Пересильд, Сергей Бурунов и Ксения Собчак на премьере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Восьмисерийный проект о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х представили актеры Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юля Александрова, Анастасия Красовская, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, режиссер Жора Крыжовников, продюсер проекта Галина Стрижевская и другие.

По сюжету перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

Главный герой Андрей — 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой. Регулярно Андрей сталкивается с прессингом уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с «пацанами». Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный мир улиц. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с «Рэмбо» и «Робокопом», взаимоотношения внутри уличной «семьи», любовь и дружба, верность и предательство — из таких элементов состоит эта история.

Гостями показа стали Юлия Пересильд, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Катя Кабак, Тина Канделаки, Кристина Кучеренко, Карина Нигай, Денис Власенко, Диана Пожарская, Тимур Родригез, Сабина Ахмедова, Саша Сулим, Алексей Учитель, Анар, Сергей Новосад, Алена Швиденкова, Анастасия Тодореску, Юлия Хлынина, Ника Жукова и другие.

Фото – Анна ТЕМЕРИНА