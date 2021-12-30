В Москве состоялся первый офлайн NFT аукцион

Галерея современного искусства 11.12 Gallery в партнёрстве с Art&Invest Club провела первый офлайн NFT аукцион. На продажу были выставлены как отдельные цифровые лоты, так и физические работы в комплекте с NFT копией. Впервые гостям были представлены работы в диджитал формате таких авторов как Василий Слонов, Дамир Муратов, Ринат Волигамси.

Аукцион был открыт приветственными словом основателя и бессменного руководителя одной из старейших галерей Винзавода – Александром Шаровом. Вводной частью послужила лекция о технологии блокчейн, крипто-кошельках и трендах цифрового искусства от эксперта Art&Invest Сlub, Фила Макарова.

«КриптоРенессанс – так хочется назвать то, что происходит сейчас с арт-миром, благодаря NFT. Привычные ценности меняются на глазах и находят отражение в искусстве. Как и 5 веков назад возникла технология, которая перевернула все. Тогда это было книгопечатание, теперь – блокчейн», – заключил Макаров.

Рынок цифрового искусства стремительно растёт. NFT позволяет не только закрепить права собственности, легко продавать цифровые работы и отслеживать их судьбу в дальнейшем, но и подтвердить подлинность предметов, существующих в реальном мире.

«Это глобальный рынок и глобальный тренд, без которого невозможно представить современный мир. И 11.12 Gallery стала первой галереей, которая провела подобное мероприятие в России», – прокомментировал Александр Шаров.

В рамках аукциона были проданы не все лоты и некоторые из них доступны для покупки на известной NFT платформе OpenSea.

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