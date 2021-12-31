В Москве и Петербурге появились диджитал-елки Okko

До 25 января 2022 года жители и гости российских столиц смогут зажечь самые необычные елки в формате диджитал. Интерактивные ели мультимедийного сервиса Okko, входящего в экосистему Сбера, можно увидеть в популярных локациях Москвы и Петербурга: в Парке культуры и отдыха имени Горького, «Сокольниках» и во дворе общественного пространства «Никольские ряды» в Санкт-Петербурге.

Okko предложил современное прочтение хорошо знакомой традиции. Вместо привычных игрушек и гирлянд диджитал-ёлки оформлены тремя рядами интерактивных цифровых панелей, а выбрать визуальное оформление и «зажечь» елку предложат самим посетителям.

Считав установленный на арт-объекте QR-код, пользователь получит доступ к теме «украшения» елки. Будет доступно четыре тематические коллекции: общая, спорт, детская, кино и сериалы. Каждая трансляция сопровождается стоп-кадрами, во время которых гости локаций могут сделать эффектные фото.

Авторы лучших фотографий на фоне цифровых елей смогут принять участие в большом праздничном розыгрыше. Для участия в нем нужно сфотографироваться с одной из елок, выложить фото в Instagram с хештэгом #Okko2022 и отметить официальный аккаунт сервиса @okkomovies.

Еженедельно организаторы будут разыгрывать по 10 призов. Среди них 60 комплектов билетов на двоих в Москвариум, подарочное издание бестселлера детской литературы «Манюня» с автографом автора книги Наринэ Абгарян и лимитированная версия игры «Имаджинариум», разработанная специально к 10-летию Okko.

Победителей недели ждет главный приз – бесплатная годовая подписка на Okko «Премиум + Спорт». На протяжении всего 2022-го она позволит знакомиться с новинками кино и сериалов, пересматривать любимые фильмы, расширять кругозор с научно-популярными лентами и следить за лучшими событиями в мировом спорте.

Узнать даты проведения розыгрышей и подробности акции можно на сайте: https://elka2022.okko.tv .

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