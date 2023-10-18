Спецпоказ комедии «Вася не в себе» состоялся в ТЦ «Европейский». Пообщаться с поклонниками и раздать автографы перед сеансом пришел исполнитель главной роли, актер Павел Прилучный.

Сюжет фильма вертится вокруг столичного бизнесмена, прожигателя жизни и владельца строительного бизнеса: рабочих он не привык считать за людей, но как-то раз волей случая попадает в аварию и превращается в гастарбайтера. Теперь, потеряв свое лицо, Василию предстоит многое узнать о жизни и, в конечном итоге, обрести себя заново!

«Нашему зрителю не хватает добрых, веселых историй. Чтобы, ни о чем не думая, посмотреть, посмеяться. И при этом чтобы в финале фильм привел тебя к какой-то мысли, чему-то научил», – отмечал в интервью Павел. Действительно, в комедии поднята, возможно, не самая новая, но очень жизнеутверждающая мысль: важно не то, как ты выглядишь, а то, как поступаешь по отношению к другим. Внутреннее всегда превалирует над внешним.

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