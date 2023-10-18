Московский театр иллюзии завершает подготовку спектакля «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского в постановке главного режиссера театра, заслуженного артиста России Сергея Векслера. Постановка приурочена к празднованию 200-летия со дня рождения драматурга.

«Ошибочно считать Островского бытописателем. В его пьесах разворачиваются настоящие шекспировские страсти, что дает возможность для очень интересных актерских проявлений», – подчеркивает Сергей Векслер. «Мы представим свою, сегодняшнюю версию классической пьесы «Таланты и поклонники»: спектакль будет сделан в стиле площадного театра с элементами буффонады и фарса, с живой музыкой, колоритными костюмами и ярким гримом».

Спектакль «Таланты и поклонники» — это дань театральному миру с его безграничным обаянием, безусловной любовью и его, подчас, трагичной судьбой. Эта постановка станет не первым обращением театра к творчеству Островского. Так, ранее на Сцене на Перовской с триумфом шли четыре пьесы драматурга в постановке режиссера, основателя Театра на Перовской Кирилла Панченко: «Свои люди сочтемся» (1992 г.), «На бойком месте» (1994 г.), «Лес» (1996 г.), «Без вины виноватые» (2007 г.).

«Конечно же, мы не могли пройти мимо такого события и не отметить юбилей Островского премьерой спектакля», – признается режиссер. «Выбор пал на комедию «Таланты и поклонники», в которой драматург очень точно и тонко раскрывает изнанку театральной жизни с ее интригами и человеческими страстями, поднимает тему жертвенности и любви к профессии».

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