В Москве стартовал первый съезд школ креативных индустрий

В Москве, в павильоне «Атом» на ВДНХ, в рамках международной выставки-форума «Россия», стартовал съезд школ креативных индустрий. Впервые представители образовательных учреждений нового формата из 49 регионов России встретятся, чтобы обсудить образовательные программы, компетенции преподавателей и выпускников, взаимодействие с рынком и интеграцию учащихся в бизнес-процессы. Организатор съезда и автор проекта школ креативных индустрий — Министерство культуры Российской Федерации. Одним из центральных мероприятий съезда станет открытый диалог со статс-секретарем, заместителем Министра культуры Российской Федерации Надеждой Преподобной 6 декабря в 14:30.

Съезд школ креативных индустрий — это межрегиональное образовательно-коммуникационное собрание представителей школ, целью которого является презентация итогов развития ШКИ, определение векторов дальнейшего развития проекта и обсуждение миссии ШКИ в образовательной и культурной жизни России.

Среди планируемых к обсуждению тем в рамках трехдневной программы — лучшие практики и успешные проекты школ, актуальные потребности и запросы от преподавателей и учащихся, компетенции руководителей и навыки лидерства, профессии и индустрии будущего, и многое другое.

Спикерами и гостями мероприятия станут представители Президентского фонда культурных инициатив, Агентства креативных индустрий, Высшей школы экономики, Вконтакте и другие отраслевые лидеры и эксперты. Важная часть программы Съезда — круглые столы, лекции, мастер-классы и практикумы с участием представителей школ креативных индустрий.

В настоящий момент в 67 школах креативных индустрий обучается более 7000 подростков. К 2030 году запланирована организация более 240 школ (это порядка 20 000 учеников). Первый съезд школ креативных индустрий — важный шаг в формировании качественной системы образования и развитии деятельности школ креативных индустрий в России.

Событие организовано при поддержке Российского фонда культуры.