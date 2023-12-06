Криминальную комедию «Сломя голову» представили на кинофестивале «Зимний» в Москве

Картину презентуют режиссер Евгений Григорьев, продюсеры Игорь Мишин, Виктор Шадрин, Ольга Ерофеева-Муравьева и исполнитель одной из ролей Владимир Битоков. Главные роли в фильме исполняют Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова и Павел Деревянко. Производством фильма занимались Свердловская киностудия совместно с онлайн-кинотеатром KION.

Андрей – талантливый преподаватель античной литературы становится случайным свидетелем ограбления банка. И в его жизни объявляется Сергей – начальник службы безопасности банка. Жизнь «эллина» и «варвара», наконец, становится непредсказуемой и обретает смысл. Режиссером-постановщиком и соавтором сценария стал директор по развитию СК Евгений Григорьев. Продюсерами картины выступили генеральный директор киностудии Виктор Шадрин, генеральный продюсер СК Ольга Ерофеева-Муравьева и генеральный продюсер МТС Медиа/KION Игорь Мишин.

В фильме «Сломя голову» удалось собрать настоящий звездный состав: главные роли исполнили Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова.

«Мой герой живет в мире мифов. Он преподает античную культуру. События его жизни кажутся не такими масштабными, но по воле случая он попадает в историю, подобную великим трагедиям», - говорит актер Егор Корешков.

«Я пришла на пробы к Жене и через 10 минут поняла, что хочу сниматься, что мне интересно. Сценарий хороший, с юмором, иронией, трогательностью и большой любовью. Женя идёт от артиста, наблюдает за ним как документалист, а потом направляет его как режиссер художественного кино. После знакомства и проб, где мы поняли, что смотрим в одну сторону, было дело за малым - меня утвердить, ну а мне сыграть», - отмечает актриса Надежда Михалкова.

Павел Деревянко исполнил роль эксцентричного директора банка, лидер группы «Звери» Рома Зверь – владельца кафе на городской набережной, а режиссер Алексей Федорченко стал крестным отцом уральской мафии.

Кстати, «Сломя голову» уже называют фильмом «пяти режиссеров». Помимо режиссера картины Евгения Григорьева, в фильме в качестве актеров выступили его коллеги по режиссерскому цеху: Егор Корешков, Владимир Битоков, Алексей Федорченко, Надежда Михалкова.

Все съемки проходили в Екатеринбурге, а актерами массовых сцен стали настоящие представители профессий: продавцы и водители, завсегдатаи баров, фотографы, журналисты. Большая часть съемочной группы – выпускники Школы кино Свердловской киностудии.

Зрительская премьера «Сломя голову» пройдет в кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре KION в следующем году.

«Мы изначально понимали, что это флагманский проект. Картина полностью снята на базе Свердловской киностудии. Вот она, наконец, выходит и начинает свою судьбу на кинофестивалях, потом прокат, потом онлайн-релиз на KION – нашего партнера и соинвестора. В перспективе, Свердловская киностудия – это ритмично функционирующая кинофабрика, на которой должно сниматься много картин. Выход «Сломя голову» – это еще одна ступенька, еще один шаг к тому, чтобы киностудия стала местом, где кино живет постоянно, а не время от времени, где есть коллектив, производственные мощности, куда приходят молодые люди - все наши усилия направлены на это», - рассказывает директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев.

«Для меня как для продюсера «Сломя голову» – первая полнометражная игровая картина. Она почти полностью снята в Екатеринбурге, и я уверен - нам удалось показать, насколько наш город достоин того, чтобы в нем снимали большое, классное, популярное кино. Нам удалось собрать потрясающий актерский ансамбль, который на 100 процентов выложился на площадке. Для меня главная тема этой картины — дружба, настоящая мужская. Картина получилась очень зрелищной, интригующей, с множеством неожиданных поворотов. Мы очень надеемся на успешный российский прокат и на то, что зритель по-настоящему полюбит наше кино. Оно того стоит», – говорит генеральный продюсер фильма, генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин.

«Сломя голову» – уже не первый проект KION с режиссером Евгением Григорьевым, автором документального проекта «Дедлайн», в котором он исследовал полноту жизни людей старшего возраста. В новой его работе также виден большой потенциал, потому что она представляет зрителю мужского героя в современном мире, который сильно изменил требования и правила, по которым мужчинам нужно «играть». Фильм по-новому покажет один из самых красивых городов страны - мой родной Екатеринбург, который несправедливо обделен вниманием нашей киноиндустрии», – отмечает генеральный продюсер KION Игорь Мишин.

«Сломя голову» – это самый первый игровой полнометражный фильм, который мы сняли на Свердловской киностудии, поэтому к нему очень нежное отношение, и особенно отрадно, что судьба сложилась так, что именно Евгений Григорьев стал режиссером этого фильма. Это ироничное кино, которое заставит и улыбаться, и негодовать, а также оставит хорошее послевкусие и повод для размышления. Что бы сделал ты, если бы оказался на месте наших героев? Что становится твоим движком - ты сам или внешние обстоятельства?», –рассказывает продюсер картины, генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.