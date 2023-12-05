В Порше Центре Пулково прошла экскурсия для студентов Автотранспортного техникума

В дилерском центре Порше Центр Пулково, входящем в ГК АВТОДОМ, прошла образовательная экскурсия для студентов Автотранспортного техникума. Гостями центра стали 30 учащихся выпускного курса. В начале 2024 года они будут проходить практику в дилерском центре, а в дальнейшем смогут стать его сотрудниками.

Профориентация очень важна не только на стадии выбора профессии в школе, но и позже, ведь будущим специалистам для успешного старта карьеры важны как знания и умения, так и понимание, где их можно будет применить после окончания техникума. Образовательные экскурсии помогают учащимся определиться с карьерной траекторией.

Алексей Беззубов, директор Порше Центр Пулково по послепродажному обслуживанию, показал студентам ремонтную зону, склад запчастей и шин, стоянку, зону выдачи автомобилей и другие локации. Он ознакомил экскурсантов с инновационным европейским оборудованием дилерского центра и подробно рассказал об особенностях работы сотрудников — от механиков и инженеров до мастеров-консультантов.

Студенты активно интересовались организацией рабочих процессов официального дилерского центра и задавали множество вопросов. Так будущие специалисты познакомились не только со спецификой работы каждого отдела, но и с историей бренда Porsche.

Порше Центр Пулково – официальный дилер Porsche в Санкт-Петербурге. Дилерский центр предоставляет полный цикл услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей.

«Молодые профессионалы определяют будущее всей автомобильной отрасли. Мы всегда рады видеть у себя студентов и практикантов, потому что производственная практика — это процесс, важный для обеих сторон: не только первые шаги в профессии для студентов, но и возможность отобрать самых перспективных будущих специалистов для компаний», — отметил Алексей Беззубов, директор по послепродажному обслуживанию Порше Центр Пулково.