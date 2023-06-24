В Москве стартовали съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»

В Москве стартовали съемки сериала онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке АНО «ИРИ» «Последний богатырь. Наследие». Только что об этом сообщили гостям V фестиваля «Пилот» на презентации Института развития интернета (АНО «ИРИ») в рамках деловой части программы. Спешим поделиться новостью и первыми кадрами со съемочной площадки. Проект объединит уже знакомых персонажей с новыми героями и волшебными существами, а действие развернется спустя 20 лет после событий последнего фильма главной сказки страны. Режиссером сериала выступит Антон Маслов, отвечавший за первый сезон суперуспешного проекта START «Вампиры средней полосы».

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое — Москву 2017 года, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

В сериале онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке АНО «ИРИ» к своим ролям вернутся Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров и другие. Александр Лыков исполнит роль Соловья-разбойника, Татьяна Догилева — Зеркальца, Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу, а Александра Урсуляк — повзрослевшую Василису. К актерскому составу также присоединятся Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, а дочерей Ивана и Василисы сыграют Эвелина Мазурина и Арина Рожкова.

Как создателям удалось придумать новый сюжет для, казалось бы, завершенной истории, где зло окончательно побеждено? «Решиться на формат сериала нам было непросто, — рассказывает креативный продюсер Василий Куценко. — Но мы видим, что это классная, большая история, которая очень нравится зрителю. В предыдущих фильмах у нас круто раскрыты мужские персонажи, сейчас мы хотим добавить глубины персонажам женским, этой части нашей вселенной. В итоге мы писали сценарий восьми серий один год и один месяц без пауз. Так долго мы еще никогда не писали».

Трилогия «Последний богатырь» состоит из фильмов «Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы». Все три части находятся в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов, а количество зрителей в кинотеатрах превысило 22 миллиона. По итогам исследования TelecomDaily Originals фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» стал самым узнаваемым и досматриваемым фильмом в 2022 году, а также получил наиболее высокие оценки зрителей.

Фото – онлайн-кинотеатр START

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.