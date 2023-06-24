В Москве стартовали съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»

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В Москве стартовали съемки сериала онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке АНО «ИРИ» «Последний богатырь. Наследие». Только что об этом сообщили гостям V фестиваля «Пилот» на презентации Института развития интернета (АНО «ИРИ») в рамках деловой части программы. Спешим поделиться новостью и первыми кадрами со съемочной площадки. Проект объединит уже знакомых персонажей с новыми героями и волшебными существами, а действие развернется спустя 20 лет после событий последнего фильма главной сказки страны. Режиссером сериала выступит Антон Маслов, отвечавший за первый сезон суперуспешного проекта START «Вампиры средней полосы».

Последний богатырь. Наследие6

Последний богатырь. Наследие6

Последний богатырь. Наследие6

Последний богатырь. Наследие6

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое — Москву 2017 года, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

В сериале онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке АНО «ИРИ» к своим ролям вернутся Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров и другие. Александр Лыков исполнит роль Соловья-разбойника, Татьяна Догилева — Зеркальца, Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу, а Александра Урсуляк — повзрослевшую Василису. К актерскому составу также присоединятся Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, а дочерей Ивана и Василисы сыграют Эвелина Мазурина и Арина Рожкова.

Как создателям удалось придумать новый сюжет для, казалось бы, завершенной истории, где зло окончательно побеждено? «Решиться на формат сериала нам было непросто, — рассказывает креативный продюсер Василий Куценко. — Но мы видим, что это классная, большая история, которая очень нравится зрителю. В предыдущих фильмах у нас круто раскрыты мужские персонажи, сейчас мы хотим добавить глубины персонажам женским, этой части нашей вселенной. В итоге мы писали сценарий восьми серий один год и один месяц без пауз. Так долго мы еще никогда не писали».

Трилогия «Последний богатырь» состоит из фильмов «Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы». Все три части находятся в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов, а количество зрителей в кинотеатрах превысило 22 миллиона. По итогам исследования TelecomDaily Originals фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» стал самым узнаваемым и досматриваемым фильмом в 2022 году, а также получил наиболее высокие оценки зрителей.

Фото – онлайн-кинотеатр START

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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