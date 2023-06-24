Институт развития интернета провел презентацию сериалов на I Всероссийском деловом форуме «Пилот. Точки взлета»

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») провел презентацию на I Всероссийском деловом форуме «Пилот. Точки взлета», где представил игровые сериалы, которые выйдут при поддержке ИРИ в 2023-2024 гг.
«Мы поддерживаем создание онлайн-контента разных форматов с 2020 года. За три года мы поддержали около 70 игровых сериалов, вышедших в онлайн-кинотеатрах и социальных сетях. Столько же выйдет при поддержке ИРИ на крупнейших онлайн-платформах за следующие полтора года — с августа 2023 по декабрь 2024. Среди будущих премьер — драмы, комедии, драмеди, исторические сериалы, ромкомы, сериалы разных жанров, которые были поддержаны год-два назад и сейчас завершают съемки. Сегодня мы показали 10 сериалов – и это лишь 10-15% от всей линейки», отметила исполнительный продюсер ИРИ Елена Лапина.
Среди сериалов, представленных участникам фестиваля сегодня:
- Романтическая комедия «Лето в городе» (Wink) про юную француженку с русскими корнями Мари Дюбуа, которая впервые приезжает в Россию, чтобы выяснить судьбу фамильного дома и встретиться с молодым человеком. Девушка не планировала задерживаться надолго, но разве можно не влюбиться в летнюю Москву с ее бешеным ритмом, энергетикой и масштабом?
- Ироничная комедия «Все ок» (more.tv) где главный герой Илья, работая гидом-переводчиком, наслаждается образом жизни, где от него никто не зависит. Он почти не имеет настоящих доверительных отношений и в общении ограничивается лишь вежливостью. Однако семейные обстоятельства вынуждают его взять ответственность за воспитание младших сестер. Быть родителем подростка и младшей школьницы совсем непросто, но лишь формально называющиеся родственниками люди по итогу становятся настоящей семьей.
- Драмеди «Крутая перемена» (START), в которой главный герой Андрей – учитель по образованию - вынужден вернуться в родной город и ради восстановления отношений с отцом устроиться преподавателем в вечернюю школу при колонии, а параллельно – в обычную сельскую школу учителем литературы. Андрей считает это временной мерой, однако все больше проникается работой и понимает свое истинное призвание.
- Экшн-сериал «Красный 5» (PREMIER) про бывшего сотрудника спецслужб, который оставляет размеренную жизнь на пенсии ради поимки злодеев со сверхспособностями, сбежавших из тайной «Холодной тюрьмы». Красавица-шпионка, способная одним прикосновением влюблять в себя мужчин, сумасшедший ученый, синтезирующий яд прямо в своем теле, хозяин зомби-деревни – это лишь часть злодеев, которых необходимо обезвредить.
- Спортивная комедия «ФК Родина» (more.tv), где провинциальная футбольная команда в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата. Команда ради спасения и победы в чемпионате идет на сделку с местным авторитетом и соглашается перевезти контрабанду в Китай.
- Второй сезон драматического сериала «Струны» (Wink) о жизни, мечтах и испытаниях талантливых виолончелистов. В новом сезоне квартет пополняется двумя персонажами – звездой социальных сетей Алисой и виолончелистом Славой, который вынужден работать сварщиком в автосервисе. Непростые отношения друг с другом и нехватка денег вынуждают героев собраться вновь.
- Сериал «Слово пацана» (Wink, START) о молодых ребятах, которые жили в «эпоху перемен», и, несмотря на тяжелые времена и выпавшие на их судьбу трудности, смогли найти в себе силы и выбраться из замкнутого круга.
- Сериал «Точка ноль. Эпицентр» (Иви) расскажет о вирусологе Анне Марковой, которая из Москвы приезжает в небольшую алтайскую деревню, где обнаруживает у местных жителей опасное инфекционное заболевание, стремительно отбирающее жизни. В ожидании помощи она как может сдерживает распространение болезни, договариваясь и конфликтуя с местными жителями. А когда приезжают ее коллеги, деревню изолируют и вводят карантин, – ученые совершают множество неожиданных и неприятных открытий.
- Сериал «Последний богатырь. Наследие» (START) объединит уже знакомых персонажей с новыми героями и волшебными существами, а действие развернется спустя 20 лет после событий третьего фильма главной сказки страны. У повзрослевшего Ивана две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. После визита колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, девушкам придется сразиться со злом, спасти Белогорье и жизнь собственного отца.
- Историческая драма «Челюскин. Первые» (more.tv, Wink), сюжет которой перенесет зрителей в февраль 1934 года. Прохождение Северного морского пути за одну навигацию было амбициозной целью и имело огромное значение для СССР. Многие считали эту затею бесперспективным и рискованным предприятием. Молодые и дерзкие полярники во главе с Отто Шмидтом искренне верили в то, что на пароходе «Челюскин» им удастся выполнить поставленную задачу. Но великие идеи обернулись великой трагедией: судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь.
Проекты представили исполнительный директор ИРИ Елена Лапина, генеральный продюсер, сооснователь онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк («Последний богатырь. Наследие»), продюсер Теймур Джафаров («Точка ноль. Эпицентр»), режиссер Степан Коршунов («Челюскин. Первые»), генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова (второй сезон сериала «Струны»), продюсер Галина Стрижевская («Слово пацана»), продюсеры Дмитрий Лунев, Алексей Воробьев («ФК Родина»), режиссер Карен Оганесян («Крутая перемена»), креативный продюсер Андрей Смиян («Красный 5»), продюсеры Анастасия Корецкая и Наринэ Калеян («Все ок»).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.