На V фестивале сериалов «Пилот» состоялась премьера первой серии многосерийного фильма «Лихорадка»

23 июня, на V фестивале сериалов «Пилот» состоялся премьерный показ первой серии многосерийного фильма «Лихорадка» телеканала «Россия», которую зрителям и членам жюри представили режиссёр проекта Александр Касаткин и исполнительница одной из главных ролей Тереза Диуро. Премьера сериала запланирована в новом телесезоне на телеканале «Россия».

Это история об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев. К ней присоединяются местный врач-инфекционист и гениальный российский учёный в области вирусологии, которые работают над производством вакцины от смертельно опасной инфекции. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придется не только бороться за своё дело, отчаянно спасая тысячи жизней, но ещё и вычислять «крота», проникшего в их ряды.

Главные роли исполняют: Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Артур Ваха и Вадим Андреев. Режиссёр – Александр Касаткин.

«Наша картина посвящена учёным-эпидемиологам, которые, как выяснилось, такие же безумные люди, как мы – киношники. И если они во что-то поверят, то могут и горы свернуть. Из интересных фактов: большой съёмочный пул мы снимали в Кении, несколько раз пересекали экватор. Мы были первой российской съёмочной группой, работавшей в таком масштабе, с кенийскими актерами, да ещё при участии местных жителей и реальных представителей одного из самых известных африканских племен масаи. Сериал действительно будет интересно смотреть», – говорит режиссер Александр Касаткин.

«Говорю от сердца и благодарю съёмочную группу за то, что вывезли меня на историческую родину. Если честно, во время съёмок я поняла, что абсолютно неважно, как мы выглядим, какого цвета наша кожа, какой мы национальности, важно, что у нас внутри. Искусство не имеет ни расы, ни вероисповедания, ни национальности – вот что самое важное», – рассказывает актриса Тереза Диуро.

Фото – телеканал «Россия»

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