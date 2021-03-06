В Подмосковье стартовал первый региональный конкурс «МЕДИАактивность библиотек Московской области»

В Под­мос­ко­вье стар­то­вал пер­вый реги­о­наль­ный кон­курс «МЕДИА­ак­тив­ность биб­лио­тек Мос­ков­ской обла­сти», кото­рый про­во­дит Мос­ков­ская губерн­ская уни­вер­саль­ная библиотека.

Его цель – выявить и сде­лать доступ­ны­ми для про­фес­си­о­наль­но­го сооб­ще­ства луч­шие ком­му­ни­ка­ци­он­ные прак­ти­ки, реа­ли­зо­ван­ные биб­лио­те­ка­ми Мос­ков­ской обла­сти в 2020 году: PR-кам­па­нии, про­мо-акции, рабо­та со СМИ, онлайн и офлайн про­ек­ты, направ­лен­ные на инфор­ма­ци­он­ное вза­и­мо­дей­ствие с ауди­то­ри­ей и про­дви­же­ние дея­тель­но­сти библиотек.

Заяв­ки при­ни­ма­ют­ся до 15 мар­та, а побе­ди­те­лей объ­явят в кон­це меся­ца. Что­бы при­нять уча­стие, нуж­но отпра­вить пись­мо с помет­кой «Кон­курс медиа­ак­тив­но­сти» на адрес metod@gubmo.ru.

Луч­шие инфор­ма­ци­он­ные служ­бы биб­лио­тек Под­мос­ко­вья опре­де­лят в трёх номи­на­ци­ях: «Интел­лек­ту­аль­ная вик­то­ри­на», «Твор­че­ский кон­курс» и «Луч­шие прак­ти­ки 2020 года».

Кри­те­рии оцен­ки медиа­про­ек­тов: инно­ва­ци­он­ная акту­аль­ность, финан­со­вая резуль­та­тив­ность, куль­тур­ная эффек­тив­ность, соци­аль­ная зна­чи­мость и гло­баль­ная перспективность.

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