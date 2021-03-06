В Подмосковье стартовал первый региональный конкурс «МЕДИАактивность библиотек Московской области», который проводит Московская губернская универсальная библиотека.
Его цель – выявить и сделать доступными для профессионального сообщества лучшие коммуникационные практики, реализованные библиотеками Московской области в 2020 году: PR-кампании, промо-акции, работа со СМИ, онлайн и офлайн проекты, направленные на информационное взаимодействие с аудиторией и продвижение деятельности библиотек.
Заявки принимаются до 15 марта, а победителей объявят в конце месяца. Чтобы принять участие, нужно отправить письмо с пометкой «Конкурс медиаактивности» на адрес metod@gubmo.ru.
Лучшие информационные службы библиотек Подмосковья определят в трёх номинациях: «Интеллектуальная викторина», «Творческий конкурс» и «Лучшие практики 2020 года».
Критерии оценки медиапроектов: инновационная актуальность, финансовая результативность, культурная эффективность, социальная значимость и глобальная перспективность.