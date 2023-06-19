В Москве впервые пройдет конкурс краеведческих проектов «Местознание»

В Москве открылся прием заявок на первый конкурс краеведческих проектов и практик «Местознание». Отправить свои работы до 30 июля могут сотрудники городских музеев, библиотек, выставочных залов, школ искусств и других учреждений культуры. Основное требование ко всем проектам — они должны быть уже реализованы или их запуск запланирован на 2023 год.

«Заявки принимаются по восьми номинациям. Среди них “Экскурсионная деятельность”, “Мастер цифровизации”, “Мемориальная и реставрационная деятельность”. По итогам конкурса будет создана открытая платформа, где разместят лучшие лекции, исследования, экскурсии», — рассказала Наталья Сергунина.

Проект поможет жителям и туристам познакомиться с малоизвестными достопримечательностями города. На территории столицы много интересных локаций, которые свидетельствуют о многовековой истории Москвы. Например, древнее Дьяково городище — уникальный памятник археологии на территории музея-заповедника «Коломенское», средневековое Крутицкому подворье. А также музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках, где семья писателя прожила много лет и где был создан, в частности, роман «Воскресение».

В экспертный совет мероприятия вошли директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, заместитель декана по научной работе исторического факультета МГУ Дмитрий Андреев, главный редактор «Издательского центра "Москвоведение"» Владимир Козлов, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина. Победителей объявят осенью. В завершение конкурса в Москве организуют фестиваль «Местознание», где представят работы лауреатов.

Набор открыт до 30 июля. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте музея.

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