II Международный детский культурный форум завершился в Москве

В Москве с грандиозным размахом прошел II Международный детский культурный форум. В Новую Третьяковку съехалось более 2400 детей из России, Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Боливии, Египта, Индии, Катара, Киргизии, Ливана, Пакистана, Палестины, Туркменистана и Узбекистана.

На форуме было представлено 7 основных творческих направлений: музыкальное, театральное и цирковое искусство, кино и анимация, музеи и изобразительное искусство, литература и журналистика, продюсирование и хореографическое искусство. Ребятам были доступны более 155 различных активностей: лекций, открытых диалогов, дискуссий с участием выдающихся деятелей искусств, мастер-классов и творческих мастерских.

Уже второй год форум объединяет юных участников в возрасте от 12 до 17 лет. Здесь проходят интересные и содержательные встречи с государственными и общественными деятелями, известными представителями культуры, лучшими педагогами страны. Для ребят детский культурный форум – это возможность познакомиться с мировыми достижениями в области культуры и искусства, узнать о современных тенденциях развития культуры, а также найти собственные возможности для творческой реализации.

Ключевым мероприятием форума стал «Конкурс детских инициатив» в сфере развития культуры и искусства. На специальной сессии с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой у четырех финалистов конкурса была возможность представить свои проекты и выступить с инициативами по развитию культурного сообщества в своем регионе. В итоге все четыре финалиста были объявлены победителями конкурса. Для реализации своих идей они получат финансовую и организационную помощь от Министерства культуры РФ.

"Это решение отличается от прошлого года, потому что мы поддержим все четыре проекта. <...> У вас были и сметы, и обоснования, и экономика проекта - это просто потрясающе", - сказала Ольга Любимова, вручая дипломы. "Очень хочется, чтобы ваши старшие коллеги видели, кто в самом хорошем смысле этого слова дышит им в затылок", - добавила министр.

Также новым форматом детского культурного форума 2023 года стала стратегическая сессия — хакатон «Наследники традиций. Мост в будущее». Участники хакатона предложили свое видение вопросов культурной политики страны и представили результат экспертам. Ребята в составе команд выбирали объект материального или нематериального культурного наследия, для которого должны были разработать проект по его сохранению и популяризации для будущих поколений. Далее команды разрабатывали решения, чтобы представить их жюри в состав которого вошли статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, куратор направления Форума «Литература и журналистика» Дмитрий Бак, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС, заслуженный деятель искусств РФ, куратор направления «Театральное искусство» Григорий Заславский, заместитель генерального директора ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, директор АНО «Русские сезоны», куратор направления Форума «Продюсирование» Светлана Кондратьева и генеральный директор ГБУК г. Москвы «Московский концертный зал “Зарядье”» заслуженный артист РФ, куратор направления Форума «Музыкальное искусство» Иван Рудин.

В итоге были выбраны победители по трем номинациям: Самое эффективное решение — Уральский федеральный округ, команда «Урал в квадрате», идея проекта «Мобильная игра “Аркаим”». Самое смелое решение — Северо-Кавказский федеральный округ, команда «Горячая кровь», идея проекта «Исторический комплекс». Самое креативное решение — Центральный федеральный округ, команда «Синергия», идея проекта «Изразец: современным взглядом».

"Мы, я думаю, выбрали достаточно объективно и самый креативный проект, и самый эффективный, и самый смелый", - сказала журналистам статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, которая возглавила жюри.

Каждый год организаторы внедряют новые форматы и разрабатывают оригинальные идеи. Новшеством этого года стало приглашение знаменитых деятелей культуры в качестве Послов форума. Среди них были Надежда Бабкина, Юрий Башмет, Эдгард Запашный, Евгений Миронов и Егор Дружинин. Каждый из них поделился секретами своего ремесла, дал дельные советы и напутствия детям.

Также на форуме прошло множество мастер-классов. В арт-школе “5!6!7!8!” ребята узнали новое о танцевальных направлениях и о возможностях своего тела. Юные танцоры разучили танец из мюзикла «Чикаго» под руководством хореографа Егора Дружинина. Урок по народному танцу провел экс - солист Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева заслуженный артист России Рамиль Мехдиев.

На Улице мастеров ребята попробовали искусство грима, росписи матрешек, создания славянских кукол, познакомились с народными музыкальными инструментами, изучили тонкости сценарного мастерства и работы с текстом.

За все дни форума участники посетили большое количество семинаров и лекций, посвященных телевидению, сценической речи, актерскому мастерству, звуковому дизайну, журналистике и литературе.

Одним из самых запоминающихся событий стала творческая мастерская «Гимн России», на которой генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов совместно с участниками создали необычную выставку, посвященную истории гимна России. Также ребята посетили выставку «Сергей Рахманинов – 150!», увидели редко экспонируемые документы и фотографии из коллекции Музея музыки, авторские рукописи знаменитых шедевров композитора и его малоизвестных сочинений.

Еще одним событием форума стал литературный конкурс сказок. В конкурсе приняли участие юные писатели со всех уголков России.

В адрес оргкомитета конкурса начинающие писатели прислали более 87 сказок. Экспертная комиссия во главе с литературным критиком, директором Государственного музея истории российской литературы Д.П. Баком определила одного победителя, а также выбрала 42 лучшие работы, которые войдут в итоговый сборник сказок.

В рамках форума открыли выставку картин юных художников «Образ педагога и наставника в произведениях молодых художников». Мероприятие приурочено к Году педагога и наставника в России и проходит в рамках II Международного детского культурного форума. На выставке представлены 64 лучшие работы воспитанников детских школ искусств и студентов театральных и художественных училищ, отобранные по итогам конкурса Министерства культуры РФ. В конкурсе приняли участие 1,5 тысячи юных художников в возрасте от 5 до 23 лет из 76 регионов, включая Донецкую Народную Республику и Запорожскую область.

В рамках форума киностудия «Союзмультфильм» показала новые эпизоды современных мультсериалов, провела творческие мастер-классы и дискуссию на тему «Как сегодня создаются мультсериалы». Спикерами программы стали генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, креативный директор киностудии «Союзмультфильм» Мария Савиных и специальный гость – голос Дяди Федора из «Простоквашино» 14-летний Мигель Керимов. Участники обсудили детали и секреты современного анимационного производства, а также ответили на вопросы из зала. В финале дискуссии прошел показ 100-ой серии «Простоквашино».



Важным участником форума стала Лига юных журналистов, которая дала фору уже опытным представителям СМИ, работавшим на площадке. На площадке Лиги работали 50 лучших молодых «медийщиков» из 16 регионов России. Ребята освещали события форума: провели 15 прямых трансляций в формате ток-шоу и видеодневников с помощью передвижной телевизионной станции, брали интервью у участников и спикеров форума, рассказывали о мероприятиях в своих телесюжетах, создавали контент для социальных сетей и даже взяли эксклюзивное интервью у министра культуры РФ Ольги Любимовой. Как прошёл форум глазами молодых журналистов, можно посмотреть в социальных сетях Лиги юных журналистов.

После насыщенной дневной программы у ребят была возможность посетить вечерние концерты с участием детско-юношеских коллективов, среди которых на сцену вышли детские коллективы-спутники государственных ансамблей народного искусства, Челябинский детско-юношеский оркестр, а в завершении форума всех ждал концерт с участием Димы Билана.

II Международный детский культурный форум стал уникальной площадкой для погружения в культуру и искусство, обмена идеями между детьми и взрослыми, знакомства с единомышленниками и новыми друзьями.

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