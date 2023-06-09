Объявлены победители второго сезона Всероссийского арт-проекта «Контуры Культуры»

Экспертное жюри отобрало 15 лучших эскизов, которые появятся в интерьерах культурных центров и библиотек столицы этим летом. Их авторы получат все необходимые для работы материалы и гонорар.
В этом году организатор проекта - Московский продюсерский центр при поддержке Департамента культуры города Москвы – на этапе сбора заявок получил 525 эскизов от художников из 53 городов России. Среди них – Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень, Санкт-Петербург. Заявки принимались на сайте проекта Контуры Культуры (kk-project.ru). Авторы предложили множество интересных концепций и прислали работы, выполненные в разных стилях и техниках: от графики до поп-арта. Однако, жюри отобрало 15 эскизов: 8 из них преобразят культурные центры, а 7 – библиотеки Москвы.
«Стенные росписи – уникальный вид уличного искусства, который позволяет улучшить визуальное восприятие городского пространства. А «Контуры Культуры» – проект-проводник между творчеством и зрителем, между смыслом и его арт-воплощением. Второй год подряд художники со всей страны приобщаются к проекту, а стены культурных центров и библиотек становятся холстами для самовыражения и вдохновляющих историй. Победители проводят большую работу – сначала создают эскиз, который, на их взгляд, дополнит, украсит, преобразит атмосферу и подчеркнет уникальность культурного пространства, гармонично в него впишется. А затем адаптируют свои работы под конкретные площадки. Финальным этапом проекта станет реализация лучших творческих идей, которые обязательно найдут своих зрителей», - сказала заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева.
В состав экспертной комиссии проекта в этом году вошли художник, дизайнер и директор по управлению брендами «Национальной Медиа Группы» Елена Шанович, директор Московской школы современного искусства (MSCA), декан высшего образования в Universal University Михаил Левин, художник, скульптор и перформер Роман Ермаков, арт-директор Моспродюсер, куратор проекта Юлия Юрченко, дизайнер интерьера, создатель курса для дизайнеров интерьера Валерия Ламцова, первый заместитель генерального директора ГБУК г. Москвы «Мосразвитие» Юрий Кунцев, искусствовед, куратор, директор галереи "Rarita", руководитель отделения искусствоведов и кураторов в Творческом союзе художников России ДПИ, Любовь Бутко. Они оценивали соответствие тематике и задачам проекта, профессиональность исполнения, художественную композицию, колористику и оригинальность концепции эскиза.
«Уже на этапе отбора финалистов стало очевидно, что проект развивается и приобретает важность среди современных художников. Качественно повысился уровень поданных эскизов, расширилась география участников. Все больше культурных площадок столицы были заинтересованы в интеграции проекта «Контуры Культуры» в свои интерьеры. Подобный отклик дает уверенность, что такие проекты нужны как Москве, так и в целом России для развития городских пространств и популяризации современного искусства», - отметила арт-директор Моспродюсер, Юлия Юрченко.
Среди победителей второго сезона проекта «Контуры Культуры»– художники Игорь Бойко из Санкт-Петербурга, Дарья Смирнова из Александрова, Алексей Риттенберг из Москвы и другие. Полный список победителей опубликован на сайте Моспродюсер.
Всего победители проекта создадут больше 1,5 тысяч квадратных метров стенных росписей: размер каждой составит от 65 до 120 квадратных метров. Они преобразят холлы, читальные, актовые залы таких учреждений, как культурные центры имени И.М.Астахова и «Салют», центр культуры и досуга «Академический», библиотека № 221 имени Р.И.Рождественского и других.
Реализовывать свои эскизы художники начнут уже в начале июля. А закончить работы планируется в конце августа.
А чтобы узнавать первыми о старте арт-проектов и других уникальных возможностях для художников, необходимо заполнить анкету в базу Моспродюсер.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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