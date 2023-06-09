Объявлены победители второго сезона Всероссийского арт-проекта «Контуры Культуры»

Экспертное жюри отобрало 15 лучших эскизов, которые появятся в интерьерах культурных центров и библиотек столицы этим летом. Их авторы получат все необходимые для работы материалы и гонорар.

В этом году организатор проекта - Московский продюсерский центр при поддержке Департамента культуры города Москвы – на этапе сбора заявок получил 525 эскизов от художников из 53 городов России. Среди них – Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень, Санкт-Петербург. Заявки принимались на сайте проекта Контуры Культуры (kk-project.ru). Авторы предложили множество интересных концепций и прислали работы, выполненные в разных стилях и техниках: от графики до поп-арта. Однако, жюри отобрало 15 эскизов: 8 из них преобразят культурные центры, а 7 – библиотеки Москвы.

«Стенные росписи – уникальный вид уличного искусства, который позволяет улучшить визуальное восприятие городского пространства. А «Контуры Культуры» – проект-проводник между творчеством и зрителем, между смыслом и его арт-воплощением. Второй год подряд художники со всей страны приобщаются к проекту, а стены культурных центров и библиотек становятся холстами для самовыражения и вдохновляющих историй. Победители проводят большую работу – сначала создают эскиз, который, на их взгляд, дополнит, украсит, преобразит атмосферу и подчеркнет уникальность культурного пространства, гармонично в него впишется. А затем адаптируют свои работы под конкретные площадки. Финальным этапом проекта станет реализация лучших творческих идей, которые обязательно найдут своих зрителей», - сказала заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева.

В состав экспертной комиссии проекта в этом году вошли художник, дизайнер и директор по управлению брендами «Национальной Медиа Группы» Елена Шанович, директор Московской школы современного искусства (MSCA), декан высшего образования в Universal University Михаил Левин, художник, скульптор и перформер Роман Ермаков, арт-директор Моспродюсер, куратор проекта Юлия Юрченко, дизайнер интерьера, создатель курса для дизайнеров интерьера Валерия Ламцова, первый заместитель генерального директора ГБУК г. Москвы «‎Мосразвитие» Юрий Кунцев, искусствовед, куратор, директор галереи "Rarita", руководитель отделения искусствоведов и кураторов в Творческом союзе художников России ДПИ, Любовь Бутко. Они оценивали соответствие тематике и задачам проекта, профессиональность исполнения, художественную композицию, колористику и оригинальность концепции эскиза.

«Уже на этапе отбора финалистов стало очевидно, что проект развивается и приобретает важность среди современных художников. Качественно повысился уровень поданных эскизов, расширилась география участников. Все больше культурных площадок столицы были заинтересованы в интеграции проекта «Контуры Культуры» в свои интерьеры. Подобный отклик дает уверенность, что такие проекты нужны как Москве, так и в целом России для развития городских пространств и популяризации современного искусства», - отметила арт-директор Моспродюсер, Юлия Юрченко.

Среди победителей второго сезона проекта «Контуры Культуры»– художники Игорь Бойко из Санкт-Петербурга, Дарья Смирнова из Александрова, Алексей Риттенберг из Москвы и другие. Полный список победителей опубликован на сайте Моспродюсер.

Всего победители проекта создадут больше 1,5 тысяч квадратных метров стенных росписей: размер каждой составит от 65 до 120 квадратных метров. Они преобразят холлы, читальные, актовые залы таких учреждений, как культурные центры имени И.М.Астахова и «Салют», центр культуры и досуга «Академический», библиотека № 221 имени Р.И.Рождественского и других.

Реализовывать свои эскизы художники начнут уже в начале июля. А закончить работы планируется в конце августа.

А чтобы узнавать первыми о старте арт-проектов и других уникальных возможностях для художников, необходимо заполнить анкету в базу Моспродюсер.

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