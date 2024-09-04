В Москве завершились показы оперно-симфонической лаборатории «Отчизна великих людей»

1 сентября завершила свою работу Оперно-симфоническая лаборатории «Отчизна великих людей» — проекта Фонда «Новый оперный мир», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Итогом и кульминацией проекта стали новые постановки оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» и оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки». Показы прошли на Большой сцене Театрального центра «На Страстном».

Лаборатории объединила более 170 молодых талантливых музыкантов со всей страны — певцов, артистов симфонического оркестра, концертмейстеров и дирижеров. Благодаря Фонду они три недели работали над двумя спектаклями под руководством опытных наставников, а для некоторых участников итоговые показы стали первым выходом на большую профессиональную сцену.

В этом году Лаборатория откликается на актуальные события жизни страны. Сочинения Прокофьева и Шостаковича, созданные после Великой Отечественной войны, ставят серьезные вопросы: чем живет человек в военное время, как выстраивает свою жизнь после его окончания, во что верит, на что опирается. Оба произведения остро звучат в контексте сегодняшних событий.

«Нас очень вдохновил фидбэк, который мы получили от наших участников после релиза новой лаборатории, которая сосредоточена на актуальных вопросах, связанных современными событиями. Для нас это новая возможность послужить стране, и мы хотим развивать проект именно в этом ключе, как служение обществу», — признается руководитель проекта, генеральный директора Фонда Анна Селиванова.

Впервые к числу участников оперно-симфонической лаборатории Фонда «Новый оперный мир» присоединились талантливые исполнители из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей: 25 человек в возрасте от 20 до 35 лет, среди которых вокалисты, инструменталисты, артисты хора и пианисты. Важной целью организаторов является их особая поддержка и помощь в профессиональной реализации.

«Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив удалось масштабировать проект и привлечь регионы в значительно большей степени, чем раньше. Мы приложили много усилий, чтобы привезти в Москву артистов из ЛНР и ЛНР, для которых сейчас возможность целый месяц заниматься только творчеством и выйти на сцену важна как никогда», — говорит генеральный менеджер проекта Екатерина Карпова.

Режиссер Красноярского театра оперы и балета Даниил Дмитриев и дирижер Большого театра России Алексей Верещагин увидели сюжет оперетты Шостаковича «Москва, Черемушки» (1958) как абсолютно злободневный. В центре — комические перипетии, связанные с массовым переселением из старых коммуналок в новый жилой квартал Черемушки. Персонажи оказались типичны не только для послевоенной Москвы, но и для нашего времени. Символично, что сегодня по программе реновации жители выезжают в новые квартиры из тех самых аварийных «хрущевок», в которые так радостно вселялись герои Шостаковича.

Яркое либретто и полная искрометного юмора музыка позволили представить оперетту как историю первого реалити-телеканала в СССР «Москва-Черемушки», где простые советские люди могут попробовать себя в роли ведущих различных телепрограмм. Действие спектакля — стройка современного жилищного комплекса, а любой желающий мог стать участником реалити-шоу. Премьерные показы спектакля прошли 27, 28 и 29 августа.

Однако за фасадом легкой комедии скрываются и очень серьезные темы: оперетта создана после Великой Отечественной войны, в ней показано грандиозное социальное строительство, это сочинение собрало в себя мечты и чаяния послевоенного поколения, веры в созидательный труд и светлое будущее страны.

«Проект очень важен, он дает возможность молодым исполнителем совершенствовать свое мастерство и достигать новых творческих вершин. Я видел, как за три недели артисты выросли, а самое ценное, то за это время мы стали дружной семьей, где всё было подчинено музыке и театру. Уверен, ребята никогда не забудут этот опыт», — делится впечатлениями дирижер Большого театра Алексей Верещагин.

«Каждым участником была проведена колоссальная работа! Репетиции начинались ранним утром, а заканчивались поздним вечером, в последние дни — спектаклями на сцене. Самым сложным было переключение между такими разными операми. Оперетта Шостаковича взорвала зал, в этом огромная заслуга исключительного точного подбора листов. Прокофьев — очень сложная музыка, и даже не верилось, что удастся её исполнить на должном уровне. Но лаборатория соединила потрясающих людей со всей России, и все получилось», — говорит главный хормейстер проекта Дмитрий Королёв.

Над постановкой оперы Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» работали художественный руководитель лаборатории Андрей Цветков-Толбин и дирижер Тюменского Филармонического оркестра Иван Шинкарёв. История, основанная на реальной судьбе героя СССР Алексея Маресьева, ожила на сцене в новом прочтении: действие перенесено в наше время, в зону СВО, где перед зрителями развернулась история о героическом летчике. Все персонажи в этом спектакле — воины, летчики и танкисты, медсестры, жители тыла, верные возлюбленные и учителя — наши современники. В итоге получился спектакль о ценности человеческой жизни, о силе воли, которая может преодолеть судьбу, о любви, надежде и высоких устремлениях человеческой души.

«Важной задачей было фактически возродить эту оперу, которая после смерти композитора была поставлена в авторском варианте лишь в 2015 году на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Именно эта версия прозвучала сейчас в Москве. Реакция публики ясно говорила о том, что опера забыта незаслуженно», — рассказал дирижер Иван Шинкарев.

Организаторы уверены, что спектакли, где показан опыт внутренней трансформации героев через подвиг, станут важной формой высказывания и для участников лаборатории, и для зрителей. А чтобы охватить широкую аудиторию, «Новый оперный мир» скоро представит видеоверсии обоих спектаклей.

Всего в этом году для участия в Лаборатории было подано более 500 заявок из России, Грузии, Беларуси, Узбекистана. В Москву для участия в премьерных показах приедут талантливые музыканты из 27 городов, в том числе из Белгорода, Краснодара, Омска, Новосибирска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Ташкента, Тбилиси, Могилёва, Донецка и Луганска. Насыщенная образовательная программа включала работу с режиссерами, дирижерами, сценографами, костюмерами, гримерами, художниками по свету и звуку. Художественный руководитель лаборатории — режиссер Андрей Цветков-Толбин.