Л.Н. Толстой и В.Г. Чертков играют в шахматы. Автор: Т. Тапсель. 1910 г. Село Мещерское, Московской губ.

В Ампирном зале Государственного музея Л.Н. Толстого состоялось открытие выставки «Я не могу представить себе эту жизнь без шахмат», которая в полной мере продемонстрирует ту огромную роль, которую играли шахматы в жизни великого писателя.

Лев Толстой играл в шахматы с юношеских лет до глубокой старости. Любимая игра упоминается в художественных и публицистических произведениях писателя, письмах и дневниковых записях. Чаще всего — в «Войне и мире». Мнение Наполеона, который в толстовском романе воспринимает военное сражение как шахматную партию, противопоставляется взглядам князя Андрея, говорящего о важности морального настроя солдат.

В Севастополе во время Крымской войны Толстой брал уроки шахматной игры у Сергея Урусова, одного из сильнейших шахматистов России. На протяжении многих лет Толстой и Урусов общались, играли в шахматы. Доказательством живого интереса писателя к крупнейшим шахматным событиям эпохи является упоминание в переписке с Урусовым матча на первенство мира между Вильгельмом Стейницем и Михаилом Чигориным, а также рисунок из записной книжки Толстого, изображающий позицию из 4-й партии матча-реванша на первенство мира между Стейницем и Эмануилом Ласкером, проходившего в Москве в 1896–1897 гг.

Шахматными партнерами Толстого были писатель Иван Тургенев, композитор Сергей Танеев, математик Николай Бугаев, политический деятель, зять писателя Михаил Сухотин и др. Старший сын Толстого Сергей Львович был шахматистом-заочником и имел первую категорию по шахматам. На выставке представлены листки и блокнот с записями партий Сергея Львовича, игранных по переписке.

В феврале 1910 г. Осип Бернштейн, один из ведущих шахматистов мира в начале XX в., написал Толстому письмо, в котором сообщал о своем желании встретиться и сыграть партию в шахматы. Но Толстой уклонился от встречи с Бернштейном. Письмо впервые экспонируется на данной выставке.

А.В. Моравов. Л.Н. Толстой и А.Б. Гольденвейзер за шахматами. 1909 г.

«Шахматные издания из яснополянской библиотеки Толстого, цитаты из его произведений, дневников, писем, многочисленные фотографии, картины, рисунки Ильи Репина и Татьяны Сухотиной, связанные с данной темой, свидетельствуют о том, какой большой интерес писатель неизменно проявлял к древней игре», — отмечает куратор выставки, заведующий экскурсионно-методической службой Государственного музея Л.Н. Толстого Юрий Прокопчук.

При этом высказывания Толстого о шахматах были разными. С ними тоже можно будет ознакомиться на выставке.

Представленные на выставке экспонаты связаны и с историко-культурной тематикой (контакты Толстого с современниками-шахматистами, интерес к событиям шахматной жизни, попытки осмысления феномена шахматной игры), и с биографической (изучение Толстым шахмат, творчество Толстого-шахматиста, мемуарная и исследовательская литература по данной теме).