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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваРАХ представляет трансазиатский художественно-просветительский проект  «В стране Изумрудного Будды»

РАХ представляет трансазиатский художественно-просветительский проект  «В стране Изумрудного Будды»

editor
By editor
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О.Р.-Яушева.-Плавучий-рынок-в-Паттайе.-Хозяйка-реки.-2017.-Холст,-масло.-135х160.-Собственность-автора.

О.Р. Яушева. Плавучий рынок в Паттайе. Хозяйка реки. 2017. Холст, масло. 135х160. Собственность автора

Передвижной трансазиатский художественно-просветительский проект «В стране Изумрудного Будды», посвященный 125-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Королевством Таиланд, был реализован при поддержке Российской академии художеств в 2021 году. Под кураторством академиков РАХ М.Ю. Шишина и В.Н. Анисимова, за несколько лет выставки прошли в 22-х музеях Урала, Сибири и Дальнего Востока. Их увидели более 700 тысяч зрителей — проект привлек внимание представителей региональных властей и дипломатов, культурного сообщества и широкой общественности.

Недавно вышел из печати художественный альбом «В стране Изумрудного Будды» (2024 г), в котором опубликовано более двухсот художественных произведений, созданных художниками, членами Российской академии художеств в многочисленных творческих экспедициях в Королевство Таиланд, организованных при поддержке Министерств иностранных дел Российской Федерации и Королевства Таиланд.

Финальная экспозиция будет представлена в зале «Яблоко» Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели. Гости увидят живописные произведения академиков РАХ Рустама Исмаиловича Яушева (1937-2017) и Владимира Николаевича Анисимова, членов-корреспондентов РАХ Константина Семёновича Войнова, Марины Александровны Кабыш и Ольги Рустамовны Яушевой, графику баталиста Николая Николаевича Каразина (1842-1908), декоративное искусство известных современных мастеров. Тема Востока звучит и в работах многих художников, творчество некоторых из них стало непосредственным воплощением взаимодействия культур, имеющее древнюю историю и глубокие традиции.

С.К. Могутина. Цветы и рыбы. Декоративное блюдо. 2016. Керамика, глазурь. Собственность автора

Р.И. Яушев (1937-2017). Медитация в саду Викрома. 2017. Холст, масло. Собственность автора

Р.И. Яушев (1937-2017). Бабушка и внук. 2017. Холст, масло. Собственность автора

А.Р. Яушева. Молитва. Диптих. 2017. Холст, масло. Собственность автора

В.Н. Анисимов. Жизнь Будды. 2020. Темпера, лак. Собственность автора

В.Н. Анисимов. Въезд Золотого Будды в Ват Пракеу. 2022. Холст, масло. Собственность автора

А.Н. Криволапов. Будда. 2020. Стекло, малирование. Собственность автора

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