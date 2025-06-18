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В сети представили тизер-постер и первые кадры исторической драмы «Константинополь»

editor
By editor
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константинополь
Фото © пресс-служба ИРИ

Ноябрь 1920 года. Крым. Полковник Белой гвардии Сергей Львович Нератов (Александр Устюгов) вынужден покинуть страну вместе с другими беженцами. Одинокий и сломленный, потерявший в результате революции и гражданской войны абсолютно все, он прибывает в Константинополь. Русский офицер, ставящий долг и честь выше личной выгоды, оказывается в совершенно чуждом мире, как и сотни тысяч других беженцев. Теперь Нератову придется отстоять право своих соотечественников на достойную жизнь.

После поражения в Гражданской войне белые бегут из страны, спасая свои жизни. Среди беженцев и наш главный герой – Сергей Нератов – сломленный полковник, потерявший на войне не только армию, но и жену с детьми.

Прибыв в Константинополь, принципиальный офицер сталкивается с совершенно чуждым и часто враждебным ему миром, как и сотни других беженцев. Чтобы отстоять у местного правительства и оккупационных властей Антанты право соотечественников на достойную жизнь, Нератову приходится противостоять сначала местным бандитам, а потом и всей оккупационной власти города.

Производством сериала занимается компания «ВайТ Медиа» по заказу онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главные роли в проекте исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин. В сериале также снялись Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Юлия Витрук, Алексей Варущенко, Азамат Нигманов, Лера Горин, Дирк Мартенс, Бен Пух, Мартин Джон Кук, Глеб Шевнин и другие.

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