В Москве завершились съемки второго сезона многосерийного детектива «Дама с собачкой-2» для телеканала «Россия». Главные роли в фильме исполняют Елена Яковлева, Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник, Александр Дзюба и другие.
Продолжение истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Сергей Перегудов). А вот в повседневной жизни героев произошло немало изменений. Агата Денисовна резко рвёт отношения с бывшим судьей Холодовым (Александр Балуев), узнав тайны его прошлого, у её дочери Тани (Ирина Таранник) начинается роман с Эдиком, однако муж Тани Виктор (Александр Дзюба) не намерен её отпускать и собирается вернуться в семью…
«Мне кажется, нашу героиню уже можно назвать профессиональным сыщиком. Во втором сезоне она превращается в настоящего Шерлока Холмса с ее математическим складом ума, любовью к шахматам и дедуктивным методом расследований. Думаю, мы угодим и любителям детективов – у нас будут и удивительные расследования, и погони – и любителям семейной драмы, потому что мир, который крутится вокруг Агаты Денисовны, продолжает жить. Мне в этой истории нравится ироничное и юморное начало. Но самое главное, на мой взгляд, в детективе – это детали. Именно они делают детектив детективом», – рассказывает режиссёр Роман Просвирнин.
Фото – телеканал «Россия»
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