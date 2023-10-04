Главная героиня сериала «Убить Риту» – учительница химии Рита, которая увольняется со скандалом из школы после интимной связи с учеником. Благодаря своим умениям она находит способ заработать деньги уборкой богатого коттеджа – Рита с помощью подручных средств получает «химический коктейль», способный смыть любые следы даже самой безумной вечеринки. Случайно вместе со следами праздника Рита уничтожает следы убийства важного в городе человека. За ней начинают охоту бандиты, полиция и спец службы. Вскоре выясняется, что Рита может поделиться не только информацией об убийстве, но и еще одним гораздо более важным секретом.

В трейлере раскрывается атмосфера проекта, который уже скоро выйдет на экраны: ирреалистичный Питер, динамичные погони, трюки с химическими реакциями и во главе всего этого хаоса – дерзкая главная героиня с необычной и притягательной красотой.

Производством сериала «Убить Риту» занималась компания 1-2-3 Production. Продюсеры проекта – Нелли Яралова, Мария Шухнина, Юлия Разумовская и Иван Голомовзюк. Режиссером выступила Мария Агранович ( «The Телки» и «Люби их всех» ). Авторы сценария – Евгения Богомякова при участии Виктории Островской.

Главную роль в проекте исполнила Евгения Борзых, которая получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Пилот» в этом году. Преследователей Риты сыграли Артем Быстров, Анна Слю, Алексей Агранович, Александр Мизев, Артем Ткаченко, Артур Бесчастный, Игорь Грабузов и другие.

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