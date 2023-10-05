В рамках «Телемании - 2023» состоялся мастер-класс продюсера Никиты Тихонова-Рау.

– Мы живем в эпоху, когда проблемы уже не принято замалчивать — с каждым годом в медиапространстве все больше места отводится темам экологии, насилия, бедности и актуальной морали (англ. impact). В центре таких фильмов и сериалов, как правило, стоит история человека: проникновение в мир героя, ассоциация себя с ним способны изменить устаревшие представления зрителей о проблеме и подтолкнуть к поиску действенных решений. Для кинематографа импакт — не столько акция протеста, сколько акция воодушевления. Недавно НМГ на базе Центра социального проектирования «Платформа» провела исследование, которое показало: каждый второй после просмотра задумывался о социальных проблемах, пересматривал взгляды или даже испытывал желание изменить свою жизнь. Кино — это мощный инструмент воздействия на общество и только от нас зависит, как его использовать, – говорит Никита Тихоново-Рау.

Никита Тихонов-Рау рассказал не только про успешные кейсы кино- и мультимедийных проектов, включая «Услышь меня», «Я волонтер», «Найден - жив» и пр., меняющих мир к лучшему, но и про HEADLINERS IMPACT MEDIA, клуб, который объединяет усилия игроков медийного рынка и индустриальных экспертов для создания и продвижения медиа-контента, влияющего на позитивные социальные изменения.

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» начинает прием заявок! Фестиваль учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).

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