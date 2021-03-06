Мистический триллер «Иччи» якутского режиссера Костаса Марсана выходит в международный прокат

Кино­ком­па­ния Art Doydu заклю­чи­ла кон­трак­ты на миро­вую дис­три­бу­цию мисти­че­ско­го трил­ле­ра «Иччи» режис­сё­ра из Яку­тии Коста­са Мар­са­на с TVCO и High Octane Pictures. Ком­па­ния TVCO будет дис­три­бью­то­ром кар­ти­ны по все­му миру, за исклю­че­ни­ем Рос­сии, Кана­ды, США и СНГ, а High Octane Pictures — на тер­ри­то­рии США и Канады.Фильм «Иччи» явля­ет­ся участ­ни­ком мно­гих меж­ду­на­род­ных фести­ва­лей: его пока­зы­ва­ли в Гер­ма­нии, Пор­ту­га­лии, Австрии, Испании.

Сюжет кар­ти­ны раз­во­ра­чи­ва­ет­ся вокруг семьи фер­ме­ров, посе­лив­шей­ся в месте, где мно­го веков назад про­изо­шло страш­ное собы­тие. В одну ночь исто­рия из про­шло­го таин­ствен­ным обра­зом начи­на­ет про­яв­лять­ся в настоящем.

В филь­ме игра­ет моло­дая актри­са Шко­лы-сту­дии МХАТ Мари­на Васи­лье­ва, уже извест­ная по лен­там «Нелю­бовь» Андрея Звя­гин­це­ва и «Вер­ность» Ниги­ны Сай­фул­ла­е­вой, а так­же по попу­ляр­но­му сери­а­лу «БИХЭППИ» на ТНТ-Премьер.

Режис­сер «Иччи» Костас Мар­сан вхо­дит в десят­ку луч­ших моло­дых режис­се­ров Рос­сии по вер­сии TimeOut. Его дебют­ная рабо­та «Мой убий­ца» ста­ла отправ­ной точ­кой для «якут­ско­го кино­бу­ма» и при­зна­ния якут­ских филь­мов по все­му миру. Этот мрач­ный детек­тив добил­ся успе­ха на меж­ду­на­род­ных фести­ва­лях и удо­сто­ил­ся мно­гих наград, номи­ни­ро­вал­ся на пре­мию «Золо­той Гло­бус». Оба филь­ма Коста­са Мар­са­на сня­ты ком­па­ни­ей Art Doydu.

В послед­ние годы лен­ты, сня­тые в рес­пуб­ли­ке, участ­ву­ют в фести­ва­лях заво­е­вы­ва­ют все боль­шую любовь зри­те­лей по всей Рос­сии: в фев­ра­ле в про­кат вышли две якут­ские кар­ти­ны – заво­е­вав­шее Гран-при Кино­тав­ра «Пуга­ло» Дмит­рия Давы­до­ва и обла­да­тель Гран-при кино­фе­сти­ва­ля в Выбор­ге «Окно в Евро­пу» «Чер­ный снег» Сте­па­на Бурнашева.

Все это – резуль­тат систем­ной рабо­ты по раз­ви­тию отрас­ли в рес­пуб­ли­ке: уси­ли­ва­ет­ся гос­под­держ­ка част­ных сту­дий, еже­год­но выде­ля­ют­ся сред­ства на съем­ки, на про­ве­де­ние Якут­ско­го меж­ду­на­род­но­го кино­фе­сти­ва­ля. В 2020 году семь филь­мов по ито­гам кон­кур­са, про­ве­ден­но­го реги­о­наль­ным Мин­куль­ту­ры, полу­чи­ли рес­пуб­ли­кан­ские гран­ты на общую сум­му 20 млн руб­лей. В 2021 году на эти цели преду­смот­ре­но 80 млн руб­лей. Сего­дня Яку­тия зани­ма­ет тре­тье место в Рос­сии после Моск­вы и Санкт-Петер­бур­га по коли­че­ству сни­ма­е­мых фильмов.

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