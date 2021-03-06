Мистический триллер «Иччи» якутского режиссера Костаса Марсана выходит в международный прокат

Кинокомпания Art Doydu заключила контракты на мировую дистрибуцию мистического триллера «Иччи» режиссёра из Якутии Костаса Марсана с TVCO и High Octane Pictures. Компания TVCO будет дистрибьютором картины по всему миру, за исключением России, Канады, США и СНГ, а High Octane Pictures — на территории США и Канады.Фильм «Иччи» является участником многих международных фестивалей: его показывали в Германии, Португалии, Австрии, Испании.
Сюжет картины разворачивается вокруг семьи фермеров, поселившейся в месте, где много веков назад произошло страшное событие. В одну ночь история из прошлого таинственным образом начинает проявляться в настоящем.
В фильме играет молодая актриса Школы-студии МХАТ Марина Васильева, уже известная по лентам «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Верность» Нигины Сайфуллаевой, а также по популярному сериалу «БИХЭППИ» на ТНТ-Премьер.
Режиссер «Иччи» Костас Марсан входит в десятку лучших молодых режиссеров России по версии TimeOut. Его дебютная работа «Мой убийца» стала отправной точкой для «якутского кинобума» и признания якутских фильмов по всему миру. Этот мрачный детектив добился успеха на международных фестивалях и удостоился многих наград, номинировался на премию «Золотой Глобус». Оба фильма Костаса Марсана сняты компанией Art Doydu.
В последние годы ленты, снятые в республике, участвуют в фестивалях завоевывают все большую любовь зрителей по всей России: в феврале в прокат вышли две якутские картины – завоевавшее Гран-при Кинотавра «Пугало» Дмитрия Давыдова и обладатель Гран-при кинофестиваля в Выборге «Окно в Европу» «Черный снег» Степана Бурнашева.
Все это – результат системной работы по развитию отрасли в республике: усиливается господдержка частных студий, ежегодно выделяются средства на съемки, на проведение Якутского международного кинофестиваля. В 2020 году семь фильмов по итогам конкурса, проведенного региональным Минкультуры, получили республиканские гранты на общую сумму 20 млн рублей. В 2021 году на эти цели предусмотрено 80 млн рублей. Сегодня Якутия занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству снимаемых фильмов.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.