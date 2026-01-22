В дымовой трубе Дома Радио нашли барельеф 1910-х годов

В ходе реставрации Дома Радио в Санкт-Петербурге найдены фрагменты утраченного исторического барельефа. Дореволюционную лепнину обнаружили во время прочистки дымовой трубы и планируют сохранить её как историческое свидетельство. Проект реставрации и адаптации Дома Радио к современному использованию ведет ВТБ в рамках программы банка «Культурная страна».

После обработки архивных документов реставраторы заключили, что найденные фрагменты барельефа относятся к лепнине из проекта Василия Косякова – архитектора здания, поэтому находка относится к 1910-годам. Гипсовый барельеф украшал исторический зал, где позже открыли Третью студию Дома Радио. По краям композиции были расположены два декоративных элемента в виде мужских голов, а в центре возвышались скульптуры двух юношей.

Оригинальный барельеф был разрушен в 1930-х годах, а его обломки использовали в качестве строительного мусора для засыпки дымового канала. При перепланировке Дома Радио для Ленинградского комитета по радиофикации и радиовещанию стену украсила другая скульптурная композиция. После Великой Отечественной войны в ходе новой реконструкции здания от нее также отказались.

«Третья студия – одно из уникальных акустических пространств Дома Радио. Новая концепция его интерьера отсылает к советскому периоду, но пространство станет многофункциональным: для звукозаписи, репетиций и мероприятий. В аппаратную и студию деликатно интегрируют современные акустические решения. Фрагменты барельефа – важная реставрационная находка, поэтому мы сохраним их как свидетельство первоначального облика зала», – отметила Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

«Мы ожидаем, что это не единственные уцелевшие части барельефа — в ходе работ могут найтись другие фрагменты утраченного декора. Лепнина Дома Радио заслуживает отдельного научного исследования: она отражает смену эпох и стилей в оформлении здания. Нам известно, что в советское время над Третьей студией работал архитектор Лазарь Хидекель, создавший новый барельеф. К сожалению, он тоже утрачен и пока не обнаружен», — рассказала Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Это не первая находка реставраторов Дома Радио. Ранее здесь обнаружили неизвестные фрагменты настенной живописи художника Михаила Васильева, остатки уникальных старинных жалюзи в оконных проемах первого этажа и другие артефакты.