В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ откроется выставка, посвященная 185-летию железных дорог России

17 октября 2022 года в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения в павильоне №53 откроется выставка «Железнодорожная модель», посвященная 185-летней истории российских железных дорог. На площади 300 кв. метров будет воздвигнут один из крупнейших в России действующих железнодорожных макетов.

В 1837 году железные дороги стали символом технического прогресса. Развитие железных дорог неуклонно осуществляется с опорой на новейшие достижения науки и техники, продолжая богатую историю и славные традиции важнейшей отрасли народного хозяйства.

Главная тема предстоящей выставки — ретроспектива российских железных дорог в миниатюре. Отечественные моделисты представят на выставке уникальные рукотворные модели-копии железнодорожной техники, воссозданные по сохранившимся чертежам, черно-белым фотографиям и немногим сохранившимся раритетам.

В музее руками авторов-моделистов и коллективами из разных регионов страны будет возведен макет настоящего железнодорожного узла на основе российской модульной системы «Локотранс-МосМодуль». Железнодорожный макет в типоразмере Н0 (масштаб 1:87) с цифровым управлением более чем из 80 сборных модулей расположится на площади 300 кв. метров. Посетители смогут увидеть в динамике действующие железнодорожные станции, регулярное движение поездов по расписанию и «модельному времени», стремительные скоростные поезда и неспешно ползущие грузовые составы с паровозами. Зритель погрузится в мир практически реальной железной дороги с движущимися составами, сигналами светофоров, звуками автомобильных переездов, гудками локомотивов и огнями городов.

На выставке помимо российских предстанут также железнодорожные модели зарубежных производителей, демонстрируя связь стран и континентов. Гости увидят подборку редких железнодорожных артефактов — фонарей, табличек, станционных колоколов и многого другого, передающего атмосферу вокзалов, станций, уютных вагонов 185-летней истории железных дорог России. Особое место на выставке займут коллекции художественных работ — исторические железнодорожные открытки и фотографии, картины художников, представляющих панораму подвижного состава русских железных дорог в разные эпохи, авторские модели железнодорожной техники, коллекция рельсов и даже настоящая дрезина.

Кроме того, посетители выставки смогут не только наблюдать за движением миниатюрных поездов, но и попробовать себя в роли машиниста локомотива на одном из тренажеров. Современные цифровые возможности модельной железной дороги, несомненно, привлекут внимание подрастающего поколения и помогут в выборе будущей профессии.

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