В Зарядье впервые прозвучит знаменитая «Морская симфония» английского композитора Воана-Уильямса

В год 150-летия одного из основоположников новой английской композиторской школы – величайшего композитора-симфониста XX века Ральфа Воана Уильямса – прозвучит грандиозное симфоническое полотно, в котором хор, как неотъемлемая часть текстуры, звучит на протяжении всего произведения.

Несмотря на признание во всём мире, музыка композитора незаслуженно редко исполняется в России. В юбилейный год композитора Зал Зарядье выпустил мультимедиа проект с одним из самых известных сочинений Воана Уильямса – «Морской симфонией».

На концерте также прозвучат произведения Мендельсона и Дебюсси, объединённые «морской» тематикой.

«Взгляд композиторов разных стран на морскую стихию – вот замысел программы нашего концерта, – рассказывает дирижёр Арсентий Ткаченко. – И «Морская симфония» – безупречный пример сочетания в одном произведении английского, немецкого и французского стилей. «Морская» – одно из самых масштабных произведений Воана-Уильямса, как по замыслу, так и по составу участников: Большой состав оркестра, Хор, Сопрано и Баритон. В симфонии присутствует программность, которая воплощена через стихи американского поэта Уолта Уитмена. Более того, это одна из первых симфоний, в которой хор звучит на всём протяжении произведения, как неотъемлемая часть текстуры. Именно это помогло подготовить почву для новой эры симфонической и хоровой музыки в первой половине 20-го века. Помимо образования в Англии, Воан -Уильямс обучался в Берлине у Макса Бруха и в Париже у Мориса Равеля, что естественным образом оказало влияние на его композиторский стиль. Составляя программу концерта, мы помнили об этом и включили в неё музыку Мендельсона и Дебюсси».

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