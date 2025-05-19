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ДомойМоскваВ Музее кино на ВДНХ представили выставку «Под покровом любви»

В Музее кино на ВДНХ представили выставку «Под покровом любви»

editor
By editor
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плакат к фильму судьба человека

Флагманская выставка «Под покровом любви», приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Музее кино на ВДНХ. Ключевая тема выставочного проекта — образ женщины тыла: мать, ожидающая сыновей с фронта, труженица, актриса фронтовых бригад.

Выставочное пространство выставки «Под покровом любви» разделят на несколько зон. В первой посетителей встретит убранство деревенского дома, искаженного войной: пустой обеденный стол, вокруг которого обломки прежней жизни. Другие зоны посвящены городским героиням и отдельно актрисам.

Раскрыть столь разные образы позволят эскизы костюмов и декораций, плакаты, кадры со съемок, относящиеся к таким фильмам, как «Двадцать дней без войны» (1976, реж. А. Герман), «Баллада о солдате» (1959, реж. Г. Чухрай), «Актриса» (1942, реж. Л. Трауберг), «Трясина» (1978, реж. Г. Чухрай), «Бабье царство» (1967, реж. А. Салтыков), «Летят журавли» (1957, реж. М. Калатозов) и других.

Финальный раздел будет посвящен Победе: с одной стороны — радости долгожданной встречи с близкими, а с другой — памяти героев, отдавших жизнь во имя мира.

Под покровом любви

Под покровом любви

Под покровом любви

Фото © пресс-служба ВДНХ

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