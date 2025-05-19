«Бал внуков Победителей» в Музее Победы Москвы

18 мая в Музее Победы прошел «Бал внуков Победителей». Яркое выступление представили свыше 200 человек — участники студенческого ансамбля «Лаборатория танца» Института славянской культуры и духового оркестра института «Академии имени Маймонида» Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина.

В Зале Полководцев музея на Поклонной горе выступили молодые таланты — лауреаты и обладатели гран-при международных и всероссийских творческих конкурсов. Хореографический коллектив представил «Севастопольский вальс», танго «Утомленное солнце», хороводную игру «Ручеек», северный русский народный танец «Шенкурские заковырки» и другие постановки. В исполнении солистов прозвучали песни «День Победы», «Журавли», «Гляжу в озера синие».

Все номера сопровождались живой музыкой духового оркестра. Бал проходил в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы», который проводится Музеем Победы.