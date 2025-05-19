Посетителями акции «Ночь в музее» в Москве стали более 550 тысяч человек

В Москве прошла ежегодная, уже 19-я акция Департамента культуры «Ночь в музее» — одно из самых масштабных культурных и общественных событий в Москве. В акции приняли участие свыше 550 тысяч посетителей (почти на 60% больше, чем в прошлом году), состоялось более 600 мероприятий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Акция проходила на 170 городских площадках, мероприятия посетили более 550 тысяч человек — это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Свыше 700 тысяч присоединились к онлайн-трансляциям», — отметил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что Музей космонавтики был выбран площадкой открытия акции не случайно. Сразу несколько юбилеев празднует в этом году космическая отрасль России. В том числе 60 лет со дня первого в мире выхода человека в открытый космос.

Старт акции в 2025 был дан в Музее космонавтики Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента культуры города Москвы Алексеем Фурсиным совместно с лётчиком-космонавтом РФ, Героем Российской Федерации Антоном Шкаплеровым, Народным артистом РФ Александром Олешко, заслуженным артистом РФ Виктором Добронравовым, телеведущей Марией Ситтель, музыкантом, шоуменом, телеведущим Вячеславом Макаровым, режиссером, продюсером, творческим директором акции Дмитрием Бикбаевым.

Во время акции летчик-космонавт РФ Антон Шкаплеров рассказал о своих полетах в космос и участии в первом в мире фильме, снятом на МКС, провел экскурсию по музею.

Как отметил Алексей Фурсин, очень значимой становится универсальность музейной площадки, которая объединяет разные направления и жанры, что отвечает интересам самой широкой аудитории. Он отметил тот факт, что на открытии акции присутствуют и актёры, и музыканты, и телеведущие — и каждый вносит свой творческий вклад в обновление музейных программ. Дмитрий Бикбаев добавил, что ключевыми установками в создании специальных программ акции стали коллаборация, коммуникация, комфорт и космический масштаб. Александр Олешко признался, что серьезно готовился к своей роли экскурсовода и волнуется перед таким дебютом, а Виктор Добронравов пригласил всех активнее посещать музеи столицы.

Также в Музее космонавтики состоялся концерт в исполнении выдающихся вокалистов – Заслуженного артиста Российской Федерации Аскара Абдразакова, Заслуженной артистки Российской Федерации Марины Калининой, лауреата международных конкурсов Лизы Нарсия. Московские дизайнеры представили новые коллекции в космической тематике. А по выставке «Маэстро, на взлет!», посвященной 5-му гвардейскому истребительному авиационному полку, экскурсию провели сын Героя Советского Союза И.В. Лавейкина, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин и правнук дважды Героя Советского Союза В.А. Зайцева, руководитель поискового отряда Владимир Доньшин.

Самыми посещаемыми местами среди городских площадок стали: Музейное объединений «Музей Москвы» — более 25 тысяч человек, Московский зоопарк — там побывали более 20 тысяч посетителей, музей-заповедник «Останкино и Кусково» (16 тысяч человек), музей-заповедник «Царицыно» (более 10 тысяч человек).

Отличительной особенностью акции в этом году стало применение технологий искусственного интеллекта при создании ее концепции и активностей. С помощью нейросети Kandinsky от Сбера был полностью переосмыслен визуальный стиль акции: создан новый образ маскота — Совёнок, символ мудрости и ночного познания культуры; а также разработан уникальный дизайн электронных билетов.

А благодаря технологиям GigaChat от Сбера посетители могли составить индивидуальный маршрут по интересующим музейным площадкам, а также совершить самостоятельное аудиопутешествие по нескольким популярным музеям, благодаря созданным аудиогидам. Для взрослых посетителей аудиогиды, озвученные популярным поп-гранж дуэтом UBEL, были доступны в таких музеях, как Музей космонавтики, Музей обороны Москвы, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Михаила Булгакова, Музей А.Н. Скрябина, а также на площадке Музея-мастерской Зураба Церетели Московского музея современного искусства. Аудиоверсия для юных посетителей, озвученная голосом знаменитого кота Матроскина, одного из главных персонажей мультфильма «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм», была доступна в Галерее «Ростокино», Музее космонавтики, Музее-мастерской Зураба Церетели, Музее С.А. Есенина и Дарвиновском музее.

На входе в указанные музеи-участники проекта посетители получали куар-коды с бесплатным доступом к аудиогидам, размещенным в музыкальном сервисе Звук.

В рамках акции состоялись экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы, спектакли, встречи с известными людьми и многое другое.

Одной из центральных площадок акции стал и Государственный музей А.С. Пушкина. Здесь состоялись иммерсивные экскурсии с живым музыкальным сопровождением Народного артиста РФ, актёра театра и кино, телеведущего Александра Олешко. Прошла открытая дискуссия с заслуженным артистом РФ Виктором Добронравовым, много раз воплощавшим на сцене и в кино образы из произведений А.С. Пушкина. Модератором дискуссии выступила известная телеведущая, лауреат премии «ТЭФИ» Мария Ситтель. Под цветущей сиренью на импровизированной сцене в саду Музея Пушкина прошел поэтический марафон при свечах, который открыл российский актер театра и кино, исполнитель главной роли в спектакле Московского Губернского театра «Мой Онегин» Кирилл Зайцев.

В Московском музее С.А. Есенина, празднующем в этом году 130-летний юбилей со дня рождения поэта, состоялась первая встреча из цикла «Суббота с Дмитрием Дибровым в Есенин-центре» в формате мастер-класса по выстраиванию коммуникации и живого диалога со зрителями. Здесь же открылись выставки «Поезд №143» и «Фронтовик Константин Есенин», посвящённые героическим страницам в истории России и их связи с биографическим и творческим наследием С. А. Есенина. А на сцене «Есенин-центра» состоялся авторский концерт «Есенин.Отражен_и_я» солиста ансамбля песни и пляски Центрального округа Росгвардии, артиста государственного московского детского театра эстрады, композитора Антона Яговитина.

Особую программу в этом году подготовил Московский зоопарк. Впервые в его истории открылась ночная интерактивная выставка-шоу «Тени незабытых предков». А певец, музыкант, шоумен и популярный телеведущий Вячеслав Макаров провел по ней две экскурсии. Посетителей ожидала ночная прогулка по Старой территории зоопарка, рассказ о вымерших и исчезающих животных, световое шоу и 3D-проекции, которые «оживят» исторические виды: дронта, шерстистого носорога, саблезубого тигра, пещерного медведя, мамонта и гигантского мегалоникса. Кроме того, гости увидели изображения животных, которые сейчас особенно уязвимы: амурского тигра, белоплечего орлана, белого медведя, гориллы, дальневосточного леопарда, зебры Греви, большой панды, рыбного филина, такина и других.

Широкая музыкальная программа ожидала посетителей усадьбы Кусково. Здесь состоялся концерт на ступенях павильона Грот в исполнении студентов и преподавателей кафедры искусств Российского государственного социального университета. Прозвучали любимые песни советских и российских композиторов, эстрадные и джазовые композиции, инструментальные и вокальные произведения наших дней и недавнего прошлого. А на фоне Дворца Шереметевых состоялся концерт «Джаз в усадьбе Кусково» музыкального коллектива «Пикник квинтет», который представил музыкальную программу, где ритмы танго прозвучали рядом с великолепным джазом.

Гости музея-заповедника «Коломенское» отправились в поход-экспедицию «История под защитой. Герои музея «Коломенское». Посетителей ожидала увлекательная лекция-дискуссия с остановками у знаковых памятников архитектуры XVII–XVIII веков и удивительных по красоте объектов природного наследия, рассказ об истории событий, связанных с Коломенским, секреты и легенды этого места, информацию о представителях правящей династии Рюриковичей и царственных особах дома Романовых.

Увлекательная программа для детей и взрослых прошла в Музее Москвы. На музыкально-лекционном марафоне «Герои Москвы» эксперты рассказали о московских героях — от святых покровителей Москвы города до ударников советских строек. Во дворе музея посетители смогли увидеть выступление служебных собак и даже пройти с ними полосу препятствий, поиграть в советские игры в интерактивной зоне и рассмотреть ретроавтомобили, завершившие ралли «Тур Культур». А кульминацией программы на основной сцене стали концерт Антона Токарева и вечеринка «Московский рейв», на которой московский музыкант Антоха МС, представил диджей-сет. В ночном музее развернулось противостояние шахматистов, участники которого боролись за звание музейного гроссмейстера в блиц-турнире.

Экскурсии прошли на территориях усадеб, музеев-заповедников и парков. Например, на экскурсии по Музею Парка Горького можно было увидеть уникальные артефакты: фотографии, чертежи и макеты из истории возникновения центрального парка Москвы, а еще познакомиться с его главным символом – скульптурой «Девушка с веслом». Беговую экскурсию с искусствоведом по территории парка провел для посетителей музей-заповедник «Царицыно».

При поддержке партнера акции — WHOOSH прошли самокатные экскурсии. Музей Михаила Булгакова провел самокатную экскурсию «Михаил Булгаков: верхом на пьесе в Москву». Участники побывали в саду «Аквариум», на Патриарших прудах, в переулке, где произошла встреча между Мастером и Маргаритой, увидели дом Грибоедова и многое другое. Дом Гоголя провел самокатную экскурсию «Вокруг Гоголя», посвященную истории района Арбат и достопримечательностям города, Музей Москвы — по центру города, а Московский музей С.А. Есенина — по улочкам Пречистенки с акцентом на основные этапы жизни поэта.

Каршеринг СитиДрайв предоставил пользователям промокод на скидку на поездку, чтобы удобно передвигаться между такими площадками акции, как: музей-заповедник «Царицыно», усадьба Кусково, усадьба Люблино и музей-заповедник «Коломенское».

Совместно с партнером акции 2ГИС были разработаны специальные пешеходные маршруты — взрослый и детский. Горожане могли выбрать интересный для себя маршрут и пройтись по предложенным событиям и локациям.

Все желающие также могли бесплатно отправить открытку с уникальным дизайном «Ночь в музее» близкими и друзьям из других городов России, благодаря Почте России. В 14 музеях были установлены специальные почтовые ящики: в Государственном музее обороны Москвы, Государственном музее А.С. Пушкина, Музее Москвы, усадьбе Кусково, Музее космонавтики, Музее-панораме «Бородинская битва», музее-заповеднике «Царицыно», Дарвиновском музее, Московском музее современного искусства на Петровке, в Музее Николая Островского, в Биологическом музее им. К.А. Тимирязева, Есенин-центре, Музее Скрябина и Музее К.Г. Паустовского.

Кроме того, были доступны трансляции мероприятий — они набрали более 700 тысяч просмотров. Проект «Культура Москвы» впервые запустил масштабную прямую трансляцию акции — живой эфир из двух студий, а также включения с главных площадок акции, эксклюзивные интервью, концерты, экскурсии и документальные мини-фильмы.

Основные мероприятия акции проходили до полуночи, часть площадок продолжила работу до 02:00. В рамках акции жители и гости столицы могли бесплатно посетить все подведомственные городу музеи и выставочные залы и представленные в них экспозиции.