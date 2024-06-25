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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Музее Мирового океана покажут «неуловимых хищников»

editor
By editor
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рыба - скульптор а. марц

Прямо сейчас музей готовится к открытию нового выставочного проекта «Гений анималистики». Это выставка, посвященная столетнему юбилею выдающегося скульптора-анималиста Андрея Валериановича Марца.

Среди скульптур, представленных на выставке – неуловимые хищники: барракуды, пираньи, рыбы-меч, а также изящные удильщики и аквариумные склярии и многие другие. Автор подарил им чудоковатые названия: «Ковш», «Курок», «Бычок», «Брызгун», «Парусник», «Зебра», «Жаба» и другие. Каждая скульптура Марца – это внимательное изучение животного, его характера и пластики движения.

«Барракуды» – первое произведение, с которого началось формирование коллекции анималистической скульптуры музея – это не просто реалистически точно выполненные рыбы, это концентрированная форма, отражающая идею агрессии, стремительного движения, объединения. Композиция состоит из семнадцати рыб, вытянутых по горизонтали и соединенных вместе. Вся стая воспринимается не как произведение из нескольких рыб, а как одно цельное существо, единая направленная сила. Художник говорил об этой композиции: «Барракуды – это стремительно надвигающаяся угроза сбившихся в стаю безжалостных хищников; цельный литой клин длинных тел-торпед».

Есть на выставке и мирные рыбы, размещенные на фоне оконных проемов, они не просто оказались в выигрышном положении на фоне калининградского неба, будто неспешными косяками плывут по бесконечным глубинам океана, одни – застыли в неподвижности и демонстрируют свое изящество, другие – затаились на дне.

Подводный мир художника предстает перед зрителем в необыкновенных декоративных образах. Произведения поражают воображение и вместе с тем они выполнены на высоком художественном уровне и очень близки к реальным биологическим прототипам. Автор имел возможность видеть глубоководных рыб, привезенных из экспедиций НИС «Витязь». Судно в то время было единственным из тех, что работают на больших глубинах.

Точное видение натуры, понимание неповторимости живой пластики движущегося тела и четкая декоративная организация формы скульптурного произведения – вот те самые важные качества, которые использовал Андрей Марц, создавая шедевры анималистической скульптуры.
Выставка приурочена к столетию А. Марца.

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