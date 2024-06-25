РОСИЗО открыл в Саратове выставку к 90-летию композитора Альфреда Шнитке

23 июня в филиале РОСИЗО на складах Рейнеке в Саратове открылась выставка «Альфред Шнитке. Музыка личности». Выставочный проект приурочен к 90-летию одного из самых знаковых и известных композиторов ХХ века Альфреда Шнитке.

Ответственный секретарь Союза композиторов России Павел Левадный отметил на открытии: «Фотографии на выставке всей своей документальной честностью передают мгновения, которые не ухватывают сознание и внимание, и оставляют их в вечности. Когда мгновения касаются таких великих личностей, как Альфред Гарриевич Шнитке, это вдвойне ценно. Особенно важно, что выставка «Альфред Шнитке. Музыка личности» открывается на родине композитора, в Саратове – в этом есть особый символизм».

Творческое наследие Альфреда Шнитке включает в себя произведения разных жанров: концерты, симфонии, оперы, балеты, хоровые, оркестровые и камерные сочинения. Также композитор писал музыку к театральным и кинопостановкам. Музыка для балетов «Пер-Гюнт» и «Лабиринты», спектакля «Ревизская сказка» в Театре на Таганке, кинофильмов «Восхождение», «Экипаж», «Агония», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий» и других стали яркой страницей современной академической музыкальной культуры.

Директор Саратовского филиала РОСИЗО Дмитрий Андреев рассказал, что к 90-летию композитора подготовлена очень большая программа и на федеральном, и на региональном уровнях.

«РОСИЗО, конечно же, присоединился к этой программе, ведь Шнитке — классик ХХ века, а искусство ХХ-ХХI века — это формат РОСИЗО», — подчеркнул Дмитрий Андреев.

В экспозиции представлены кадры, относящиеся к работе композитора над музыкой к кино и театру. На фотографиях запечатлены моменты репетиций, премьер, общения с коллегами, звучат фрагменты из произведений композитора. Выставка позволит прикоснуться к таинству творчества композитора с помощью фотографий нотных рукописей Шнитке и его развернутых цитат об искусстве, мировоззрении, музыкальной философии.

В центре экспозиции — кураторская инсталляция в виде человека, противостоящего шквальному ветру из нот, — как символ непростого творческого и жизненного пути композитора, прошедшего путь от авангарда к синтезу различных стилей, от гонений к признанию.

Фотоматериалы для выставки предоставлены Государственным центральным музеем кино, Энгельсским краеведческим музеем, Московским государственным институтом музыки имени А.Г. Шнитке, киноконцерном «Мосфильм», МИА «Россия сегодня», Российским государственным федеральным информационным агентством «ТАСС».

В дополнение к выставке на складах Рейнеке РОСИЗО организовал к 90-летию Альфреда Шнитке уличную фотовыставку на площади Петра Первого в Саратове.