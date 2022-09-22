В Музее Москвы состоится показ моноспектакля «Омовение»

29 и 30 сентября в Музее Москвы пройдет показ моноспектакля «Омовение». Его создательница — архитектор, модельер, основатель и художественный руководитель лаборатории образного моделирования MARP Мария Пшеничникова. В главной роли — актриса Дарья Коныжева.

Моноспектакль «Омовение» — часть большого проекта, который также включает в себя видео, коллекцию одежды, фотографии. Каждая составляющая проекта — это совместная творческая работа с артистами, художниками, видеографами, фотографами, композиторами. С помощью разных медиумов проект исследует инструменты, с помощью который формируется человеческое самовосприятие.

Внутренние изменения героини во время спектакля отражают сменяющие друг друга костюмы. После показа зрители смогут рассмотреть фотографии коллекции одежды «Омовение», которая создавалась параллельно с работой над постановкой. Все образы MARP шьются из винтажной ткани индивидуально в единственном экземпляре.

Фото — Елена-Нарсиса МАРРОКИН ПЕРЕЗ

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