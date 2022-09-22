Фонд Ruarst запускает курс из десяти лекций о фотографии «Метаязык фотографии»

Лекции будут проходить каждую пятницу с 23 сентября по 25 ноября в фонде Ruarts в офлайн и онлайн форматах. Лекции проводит Светлана Тейлор, куратор, преподаватель, исследователь фотографии. В конце курса предоставляется сертификат.

Светлана Тейлор – основатель программ «Фотография», «Фотография. Видеоарт», «Мультимедиа-арт» в Британской высшей школе дизайна. Как куратор реализовала множество проектов с участием российских и зарубежных художников. Работала с ЦСИ «Винзавод», Artplay, Музеем Москвы, галереей и фондом Ruarts, ЦВЗ «Манеж», фондом In Artibus Foundation, музейным центром «Площадь мира» и т.д. В данный момент работает над книгой «Метаязык фотографии».

В зоне интересов: этапы развития и изменения в фотографии, фиксация на положениях как фотография из статического представления реальности перешла в зоны динамического, как цифровая фотография стала новой формой искусства благодаря развитию и распространению новых технологий. Большое внимание уделяется современности и гегемонии видения (визуальные средства массовой информации и т.д.), а также изучению новейших трансмедиальных процессов, происходящих в изменении изображения.

Программа курса

1 лекция, 23 сентября – Мифологема света и фотография в контексте романтического проекта. Эволюция образа пейзажа и поэтика руин. Полу-человек, полу-машина — художник нового типа.

2 лекция, 30 сентября – Технология фотографии и культурная трансформация общества. Позитивизм и новая реальность. Наука и фотография — расширение пределов зримого в контексте открытий XIX века.

3 лекция, 7 октября – Прерафаэлиты как культурный проект. Коллажи и каталогизация реальности. Оскар Густав Рейландер, Льюис Кэролл, Джулия Маргарет Камерон — британское крыло ранней художественной фотографии. Символизм и Camera Work.

4 лекция, 14 октября – Восстание машин. Фотоаппарат как главный инструмент художника эпохи авангарда. Смена художественной парадигмы. Футуристы. Дадаисты. Пуристы. Новая вещественность. Фотоаппарат как инструмент художника эпохи модерна.

5 лекция, 21 октября – Холокост как новая точка отсчета. Агентство «Магнум». Фотодокумент как эволюция пропаганды. Медиаполе и холодная война. Выставка «Род человеческий» и развитие гуманистической фотографии.

6 лекция, 28 октября – Поп-культура и деконструкция модернизма. Искусство и политика. 1968 год как кризис и изменение медиареальности.

7 лекция, 4 ноября – Музей и куратор: Эдвард Стейхен и Тадеус Джон Жарковски. Новая оптика: ракурсы и дальномеры, и формирование новой реальности. Визуальная археология, поиск следов человека. Последствия выставки «Новые документы».

8 лекция, 11 ноября – Бернд и Хилла Бехеры и Дюссельдорфская школа фотографии.

9 лекция, 18 ноября – Тело и ранние гендерные дискурсы: Роберт Мэпплторп, Хельмут Ньютон и другие. Поиски идентичности.

10 лекция, 25 ноября – Матрица – начало цифровой эры. Фотографический морфинг и новый режим видения. Цифровые технологии и фотография.

Фото – Светлана ТЕЙЛОР

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