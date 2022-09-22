Выставка произведений Бориса Сергеевича Угарова (1922-1991) откроется в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника СССР, действительного члена и президента (1983-1991) Академии художеств СССР, профессора Бориса Сергеевича Угарова (1922-1991). Проект, посвященный 100-летию со дня рождения художника, продемонстрирует более восьмидесяти работ из семейного собрания.

Борис Угаров. Интерьер на даче. 1990

Борис Угаров. На выгоне. 1985

Борис Угаров. Ночная венеция. 1962

Борис Угаров. Розы и лимон. 1963

Борис Угаров. Материнство. Портрет Тани с Олешей. 1986

Борис Угаров. Портрет М.О. Угаровой. 1991

Борис Угаров. Эскиз к картине «Ленинградка». 1941

Борис Угаров. Портрет Оли. 1981

Борис Угаров — выдающийся мастер русской реалистической живописи второй половины ХХ века, творчество которого принадлежит золотому фонду русского искусства, автор масштабных исторических полотен, портретов, пейзажей, крупный общественный деятель, замечательный педагог.

Он родился в Петрограде 6 февраля 1922 года. С детства проявлял интерес к изобразительному искусству, занимался в художественных студиях Ленинграда, у живописцев М.Г. Платунова, А.А. Рылова в Доме ученых, частной студии А.Р. Эберлинга. В 1941–м, в год окончания школы, вступил в Народное ополчение, участвовал в боях на Ленинградском, Волховском фронтах, в Карелии, на Дальнем Востоке. В 1944 году в составе группы художников участвовал в оформлении Музея Победы в Лодейном Поле. Именно в тяжелые военные годы он осознал, что искусство — его призвание, что он хочет и обязательно станет художником. В 1945 году он был принят в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Его преподавателями были выдающиеся мастера: И. Э. Грабарь, В. М. Орешников, А. А. Мыльников. После окончания в 1954 году аспирантуры ему была присвоена ученая степень кандидата искусствоведения, тогда же он был принят в члены Союза художников СССР.

Вся творческая жизнь Бориса Угарова теснейшим образом была связана с Академией художеств и Институтом им. И.Е. Репина, где он продолжал преподавать до конца жизни и воспитал не одно поколение талантливых художников. С 1952 года он начинает работу в институте ассистентом кафедры рисунка, с 1971 года — профессор живописи и композиции. В 1973 году избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР, с 1975 — председатель Ленинградского отделения Союза художников СССР. С 1977 года Борис Угаров — ректор института им. И.Е. Репина, с 1978 года – действительный член АХ СССР, с 1983 до 1991 года — президент Академии художеств СССР.

Для Академии деятельность Б.С.Угарова, человека широких культурных интересов, привязанностей и пристрастий, была чрезвычайно значима. При Угарове-президенте вопросы живописного качества в Академии художеств обретали подлинный смысл. Именно с общей культурой художника связывал он возможность развития таланта. При Угарове стала расширяться связь Академии с регионами России. Он придавал важнейшее значение искусствоведческой науке и критике, стремился к тому, чтобы Академия пополнялась талантливейшими современными художниками и искусствоведами различных стилевых направлений. В сложной, зачастую полной драматизма исторической ситуации, президент Угаров искренне полагал, что Академия художеств должна взять на себя сложнейшую миссию дальнейшего собирания высших творческих ценностей в области всех пластических искусств.

В своей напряженной разноплановой деятельности он оставался, прежде всего, художником, тонко чувствующим, глубоко ранимым. Родная природа и человек, связанный с этой землей, были главными стимулами его творчества. Переломные моменты истории страны, увиденные глазами живописца, нашли пластическое воплощение в цикле монументальных полотен: «В колхоз. Год 1929»; «На рудниках. Год 1912»; «Октябрь»; «За землю, за волю!», «Декрет о земле»; «Июнь. 1941 год»; «Возрождение». Всенародное признание и любовь получила картина «Ленинградка. В 1941-м» — «…сквозь грозный лик войны и страданий автор смог рассмотреть и утвердить красоту образа человека, как пример высокой нравственности».

Проникновенный пейзажист, Борис Угаров в самом простом сюжете открывал неисчерпаемые возможности, умел передать неброскую, но притягательную красоту исчезающей русской деревни. Обладая своим индивидуальным живописным стилем, его пейзажи по образному строю, тонкости цветовых решений сродни работам Левитана, Коровина, Серова, Туржанского, творчество которых он знал и любил. Пейзажи Угарова — это поэтический рассказ о России, в каждом — свое настроение, удивительно точно подмеченное состояние природы, цельность образа, уравновешенная, гармоничная живопись.

«Одним из самых любимых им художников был Валентин Серов. Это не исключало более широкого круга его привязанностей. Угаров — художник русских традиций. Ограничивало ли это его безмерную любовь к великим мастерам мирового искусства, Веласкесу, Рембрандту, Веронезе, Дега, Эдуарду Мане и другим художникам? Конечно, нет. Он был одним из самых искушенных знатоков истории искусства и высокообразованным художником» — вспоминал народный художник СССР Андрей Андреевич Мыльников.

Передача внутреннего мира близких по духу людей свойственна портретам живописца: скульптор М.К. Аникушин, композитор А.П. Петров. Но чаще всего он обращался к образам своих родных. Возможность наблюдать человека часто, в разных ситуациях, рождает глубоко индивидуальный образ, совершенный в живописном решении. Мастер пишет их с большой любовью, бережно и деликатно воссоздавая на холсте потаенную жизнь души и особенности характера каждого: «Портрет жены», «Таня», «Портрет сына Андрея», «Портрет Оли», «Материнство», «Анюта», «Портрет М.О. Угаровой». «А портреты твои все больше становятся похожи на оригиналы, хотя кое-кто подрастает, а кое-кто стареет. Эту особенность замечала не я одна, вероятно, это опять-таки происходит оттого, что ты умел схватить главное» — вспоминает жена художника.

Неоднократно Борис Угаров обращался к образу Александра Сергеевича Пушкина. «Пушкин лучше всех нарисовал себя сам» — говорил художник, но он искал «своего Пушкина». В произведениях автора — это не конкретный, человек, но образ поэта. Достаточно похожий, он увиден как бы в воспоминании, «когда все лишнее стирается, остается главное — дух поэзии, красоты, единение человека и природы, будь то пейзаж Тригорского или Михайловского, …или набережная реки Мойки в белую ночь, или мостик Зимней канавки на фоне вздувшейся Невы…».

Представленная зрителю выставка дает возможность не только соприкоснуться с частью художественного наследия Бориса Сергеевича Угарова, раскрыть мир его образов, оценить его талант, масштаб творческих поисков, но и вспомнить его как человека широкой души и доброго сердца.

Выставка открыта для посещения: 28 сентября – 30 октября 2022 года.

Текст подготовлен на основе статьи Татьяны Бушминой (Угаровой) и вице-президента РАХ А.А. ЗОЛОТОВА.

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