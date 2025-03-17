В музее «Новый Иерусалим» представили музыкальный цикл «Время, вперед!»

15 марта на сцене концертного зала прозвучал «Гимн машинерии». Такое имя носит первый концерт в рамках музыкально-просветительского цикла «Время, вперед!», задуманного как контрапункт к монографической выставке работ Александра Лабаса. Этот музыкальный фестиваль объединяет цикл из трёх лекций и шести концертов.

Старт циклу дал ансамбль солистов «Студия новой музыки» Московской консерватории — в его исполнении прозвучали сочинения Сати, Мийо, Антейла, Мосолова, Дешевова и Прокофьева Музыкальный конструктивизм 1920-х, которому посвящен вечер, отражен в названиях пьес: «Каталог сельскохозяйственных машин», «Рельсы», «Завод», «Аэроплан», «Прибытие тракторной бригады в колхоз».

С большим восторгом зрители концерта слушали звучание терменвокса. У этого уникального инструмента нет ни струн, ни клавиш. Музыкант — мультиинструменталист Олеся Ростовская — играет на нем, просто двигая руками в воздухе и воздействуя на электромагнитное поле. За игрой особенно интересно наблюдать, если заранее узнать историю создания терменвокса.

«Поиски нового звучания музыки Будущего привели к созданию новых инструментов. Так физик и музыкант Лев Термен изобрел первый электромузыкальный инструмент терменвокс, а Иосиф Шиллингер написал для него аэрофоническую поэму — „музыку воздуха и металла“, Первую аэрофоническую сюиту для оркестра и терменвокса (1929)», — рассказывает со сцены автор идеи, куратор и ведущий цикла, музыковед Юлия Де-Клерк.

Её лекция «Апология движения. Урбанизм. Индастриал. 1920-е», предшествующая концерту, познакомила зрителей с удивительным временем, когда интеллектуальный и технический пафос индустриальной культуры сочетался с особым явлением массового сознания 1920-х годов — «радостью бытия», «гимном машинерии», верой в красоту футуристических конструкций. История того непростого времени, история музыки и её связь с искусством в рассказе и в видеопрезентации лектора помогают иначе взглянуть на последующие музыкальные произведения.