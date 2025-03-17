Музей Мирового океана окажет методическую поддержку коллегам из Мариупольского краеведческого музея (ДНР)

Музей Мирового океана продолжает помогать коллегам из музеев в новых российских регионах: соглашение о сотрудничестве подписано с Краеведческим музеем города Мариуполя – старейшим музеем Донбасса.

Направления совместной работы генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк и директор Мариупольского музея Раиса Божко обсудили в ходе онлайн-встречи. Соглашение направлено на создание совместных выставочных и образовательных проектов, обмен исследовательскими наработками, методическими и другими материалами.

«Мы рады поддержать наших коллег в Донецкой Народной Республике. В скором времени жители Мариуполя смогут больше узнать о нашем музее, морском наследии России, познакомиться с историей отечественной океанологии и ее вкладе в изучение Мирового океана. Мы, в свою очередь, расскажем жителям и гостям Калининградской области о Мариупольском музее, истории и культуре Приазовья. Впереди – новые интересные проекты», – отметил Денис Миронюк. Он пригласил коллег посетить морской фестиваль «Водная ассамблея» в Калининграде, который в этом году запланирован на 13 сентября, чтобы познакомиться с музейной экспозицией и обменяться опытом.

Раиса Божко поблагодарила за внимание к музею, и отметила, что подобное сотрудничество позволяет получать новые знания и легко интегрироваться в музейную систему России. Сотрудники Музея Мирового океана начнут поиск в своих фондах материалов, которые относятся к темам исследования Мариупольского музея и региона Азовского моря, чтобы в электронном виде передать для оформления выставок. В перспективе решено обсудить совместный научно-исследовательский проект, посвященный флоре и фауне морей бассейна Атлантического океана: Балтийском, Черном и Азовском.